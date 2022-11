Adele disparaît dans des confettis pour clôturer son premier spectacle à Vegas, laissant Internet hypnotisé

Les concerts peuvent souvent être amusants, surtout lorsqu’il s’agit de votre artiste préféré. La meilleure partie est l’entrée et la sortie déchaînées. Les artistes s’assurent de bien faire ces deux choses car c’est ce qui laisse un impact majeur sur le public. Un incident similaire a eu lieu lors du spectacle de l’auteur-compositeur-interprète britannique Adele. Elle a commencé son émission de résidence à Las Vegas vendredi après un retard de près d’un an et cela en valait la peine. Une vidéo qui devient virale actuellement montre le chanteur disparaissant dans des confettis vers la fin. “Adele a disparu dans les confettis pour clôturer son premier spectacle à Vegas”, lit-on dans la légende.

La courte vidéo montre l’artiste britannique de 34 ans en train de disparaître après qu’un nuage de confettis soit tombé sur elle. Le clip a été partagé sur Twitter par Pop Base. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a récolté 2,8 millions de vues. « Moi qui lis ça comme si c’était moi qui disparaissais », a commenté un utilisateur de Twitter. Voici quelques réponses :

Je l’ai regardé une fois et j’ai pu dire que la plate-forme sur laquelle elle se tenait était passée sous la scène. pas si dur. Grandis.— kira 👾 fb (@tthankunextt) 19 novembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, Adele a été vue face à un problème similaire dans une boîte de nuit de Londres en février de cette année. Des mois après avoir annoncé publiquement qu’elle arrêtait de boire de l’alcool, Adele a été aperçue en état d’ébriété lors de l’événement Porn Idol de Heaven Nightclub, a rapporté LADbible. Alors que plusieurs clips d’Adele de la soirée ont fait surface sur les réseaux sociaux, un TikTok a montré la chanteuse oubliant qu’elle était célèbre.

La vidéo montrait la femme de 31 ans se penchant de la zone VIP pour demander à un groupe de personnes comment ils savaient qui elle était. Bien que leur réponse ne soit pas audible au milieu du bruit, nous pouvons supposer sans risque qu’ils lui ont probablement dit cela parce qu’elle était super célèbre.

La vidéo est devenue virale, obtenant plusieurs milliers de vues et de commentaires d’utilisateurs de TikTok. Alors que certains pensaient qu’Adele avait trop les pieds sur terre, d’autres ont fait remarquer qu’il n’y avait rien de mal à ce qu’elle essaie de profiter de sa soirée comme n’importe quel individu ordinaire.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici