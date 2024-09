Adele confirme son projet de pause musicale après sa résidence à Las Vegas

Adèle dit qu’elle tiendra sa promesse de faire une pause dans la musique après avoir terminé sa résidence à Las Vegas.

L’interprète de « Hello » et « Rolling in the Deep » a confirmé lors de son spectacle de samedi en Allemagne – son dernier d’une série de 10 concerts à l’étranger – qu’elle prévoyait de « se reposer » lorsqu’elle terminerait son concert de trois ans à Sin City en novembre.

« Je ne suis pas l’artiste le plus à l’aise, je le sais, mais je suis très doué. Et j’apprécie vraiment de me produire sur scène depuis près de trois ans maintenant, ce qui est le plus long que j’aie jamais fait et probablement le plus long que je ferai jamais », a déclaré le lauréat de 16 Grammy Awards sur scène à Munich, selon des images de fans publiées sur TikTok.

Il reste à Adele 10 concerts dans le cadre de sa résidence « Weekends With Adele » au Colosseum du Caesars Palace. Les concerts se dérouleront sur cinq week-ends cet automne, après qu’elle ait dû les reporter en février pour cause de maladie.

« Après ça, je ne te verrai pas pendant un temps incroyablement long et je te garderai précieusement dans mon cœur pendant toute la durée de ma pause », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle « fantasmerait » sur son passage sur scène. « C’était incroyable. J’ai juste besoin de repos. »

« J’ai passé les sept dernières années à construire une nouvelle vie pour moi-même et je veux la vivre maintenant », a déclaré la jeune femme de 36 ans en larmes. « Je veux vivre la vie que j’ai construite et tu me manqueras terriblement. »

Mardi, Adele s’est rendue sur Instagram pour réfléchir à son concert « sur mesure » à Munich, qui a débuté le 2 août.

« Waouh ! Waouh ! Waouh ! Munich, vous avez été incroyables ! Quelle expérience phénoménale. Je suis vraiment touchée par l’effusion d’amour et de bonne volonté sincère que j’ai ressentie de la part de chaque personne qui est venue à chaque spectacle », a-t-elle écrit, sous-titrage un résumé des moments forts des spectacles. Elle a également remercié les fans qui étaient présents et son équipe pour avoir rendu cela possible.

« Il n’y a vraiment rien de tel que de se tenir devant des gens que vous n’avez jamais rencontrés, de chanter à tue-tête un tas de chansons qui ont changé votre vie et qui, d’une certaine manière, ont aussi changé la leur. C’est vraiment remarquable et c’est une histoire extraordinaire à raconter. J’ai pleuré en regardant cette magnifique vidéo ! Danke Munchen ! », a-t-elle écrit.

En juillet, la superstar a déclaré à la chaîne de télévision allemande ZDF que son « réservoir est assez vide » et qu’elle n’a « pas du tout » de projets de nouvelle musique.

« Je veux une grande pause après tout ça et je pense que je veux faire d’autres choses créatives juste pour un petit moment », a déclaré le hitmaker dit« Tu sais, je ne chante même pas à la maison. C’est bizarre, non ? »

De même, avant le début de sa résidence à Las Vegas, la chanteuse oscarisée de « Skyfall » a déclaré qu’elle prévoyait de faire une pause dans la musique et peut-être de poursuivre des études en littérature anglaise ou une carrière d’actrice. Cependant, lors d’un spectacle en janvier, elle a déclaré qu’elle pourrait être ouverte à une nouvelle tournée après avoir terminé un suivi de son album primé de 2021 « 30 ». Mais, comme elle l’a dit à un fan dans le public, elle je n’étais pas pressé de faire l’une ou l’autre de ces choses pour le moment.

Au lieu de partir en tournée pour promouvoir « 30 », elle a élu domicile au Colisée. Elle devait initialement lancer sa résidence en janvier 2022, mais elle l’a annulée de manière inattendue un jour avant l’ouverture prévue. Elle a imputé la responsabilité de la pandémie de COVID-19 et des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement à l’époque, puis a expliqué plus tard que le report était dû au fait que ses « besoins artistiques » n’étaient pas satisfaits. Elle a déclaré que le spectacle n’avait « pas d’âme » et qu’il « manquait d’intimité » dans la salle de spectacle pouvant accueillir 4 000 personnes.

L’interprète de « Easy on Me » a finalement lancé « Weekends With Adele » en novembre 2022 et a prolongé la diffusion deux fois.

Plus tôt ce mois-ci, la chanteuse de ballades britannique a confirmé lors d’un autre spectacle à Munich qu’elle et l’agent sportif Rich Paul étaient engagé après avoir fait référence à plusieurs reprises à Paul comme étant son fiancé – et parfois son « mari » – pendant des mois. (Les deux ont rendu publique leur histoire d’amour en 2021.) La chanteuse, qui partage un fils de 11 ans, Angelo, avec son ex-mari Simon Konecki, a également exprimé son désir d’agrandir leur famille recomposée.