Adele a célébré le 10e anniversaire de son album primé 21 – mais ne dit toujours rien sur le moment où une nouvelle musique pourrait être publiée.

L’auteure-compositrice-interprète britannique a sorti son deuxième album studio le 24 janvier 2011, produisant des succès tels que Rolling In The Deep, Set Fire To The Rain, Rumor Has It et Someone Like You.

Il a remporté un Brit Award pour l’album britannique de l’année, ainsi que le prix du meilleur album au Grammys en 2012.

Il y avait des spéculations sur la nouvelle musique quand Adele a accueilli Saturday Night Live en octobre 2020. Pic: NBC



Avec AdeleLes titres d’albums de son âge au moment de la production sont venus après ses débuts, 19 ans, en 2008, et ont été suivis par son dernier disque, 25 – un autre lauréat d’un Grammy – en 2015.

Les fans attendent depuis plus de cinq ans un quatrième disque. Bien que la star ait confirmé qu’elle était dans le pipeline et que les spéculations se sont multipliées ces derniers mois, il n’y a toujours pas de détails sur le moment où elle pourrait être publiée.

À l’occasion de l’anniversaire de 21 ans, Adele a écrit sur Instagram: « Eh bien, je n’ai jamais! Bonne amie de 10 ans!

«C’est fou comme je me souviens peu de ce que c’était et de ce que je ressentais il y a dix ans.

«Mais merci du fond du cœur de nous avoir laissé entrer dans vos vies et de m’avoir permis d’être la bande originale de certains d’entre eux x.

Un haut profil rôle de présentation pour Saturday Night Live en octobre a suscité des spéculations Adele était sur le point de sortir sa nouvelle musique à peu près au même moment.

Cependant, elle a révélé au cours de l’émission qu’elle était uniquement animatrice, l’auteure-compositrice-interprète HER apparaissant en tant qu’invité musicale.

« Mon album n’est pas terminé et j’ai aussi trop peur pour faire les deux », a-t-elle déclaré.

« Je préférerais simplement mettre des perruques – et tout cela est à moi au fait – prendre un verre de vin ou six et voir ce qui se passe. »

Plus tôt cette semaine, il est apparu qu’Adele avait est parvenu à un règlement de divorce avec son ex-mari Simon Konecki.

L’ancien couple a eu leur fils, Angelo, en 2012, et s’est marié en 2016 après cinq ans de fréquentation.

Adele a demandé le divorce à Los Angeles en septembre 2019 et les dossiers judiciaires montrent qu’elle a déposé un dossier de jugement plus tôt ce mois-ci. Un juge doit maintenant signer l’accord pour le rendre officiel.