Adele annonce un changement de carrière surprise après avoir lancé son clip “I Drink Wine”

Adele roulera bientôt dans la littérature en profondeur, après avoir annoncé son intention de faire une pause dans l’industrie de la musique pour faire avancer ses études.

Dans une conversation avec des fans autour de la sortie de son clip “I Drink Wine” de son album “30” acclamé par la critique qui a fait ses débuts il y a près d’un an, Adele a dit à son public qu’après sa résidence très attendue et déjà reportée à Las Vegas, “Je veux vraiment obtenir un diplôme en littérature anglaise”, selon The Sun.

“Si je n’avais pas réussi dans mon chant, je pense que je serais définitivement enseignante. Je pense que je serais enseignante d’anglais littéral”, a-t-elle partagé.

Adele a déclaré “J’ai vraiment l’impression d’utiliser ma passion de la littérature anglaise dans ce que je fais”, alors qu’elle écrit sa propre musique. “Mais même si ce n’est pas comme si j’allais trouver un emploi après mon diplôme, j’aurais aimé aller à l’université, j’aurais aimé avoir cette expérience.”

ADELE PARLE DES RUMEURS DE FIANÇAILLES À RICH PAUL ET DU “PIRE MOMENT” DE SA CARRIÈRE

Révélant qu’elle n’avait aucune intention d’aller à l’université, elle a noté : “Je le ferai en ligne et avec un tuteur, mais c’est mon plan pour 2025. C’est juste pour obtenir les qualifications.”

Adele a été ouverte dans le passé sur son affinité pour la littérature anglaise, attribuant même le mérite à son propre professeur, Mme McDonald, de l’avoir intéressée et de l’avoir inspirée à un jeune âge. En novembre, Adele a fait “Une audience avec…” sur ITVoù elle a interprété sa nouvelle musique.

Plusieurs célébrités, dont l’actrice Emma Thompson, ont assisté au spectacle. Semblable à la session qu’elle a organisée pour les fans visionnant son nouveau clip vidéo, les membres du public ont été invités à poser des questions à la chanteuse primée aux Grammy Awards.

Thompson a demandé à Adele s’il y avait quelqu’un qui l’a inspirée tout au long de sa jeunesse, ce à quoi elle a répondu: “J’avais un professeur à Chesnut Grove qui m’a appris l’anglais. C’était Mme McDonald.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’artiste britannique a ensuite partagé qu’elle n’avait plus jamais revu son professeur après “l’année 8”.

En parlant de McDonald, Adele a déclaré: “Elle m’a vraiment fait découvrir la littérature. J’ai toujours été obsédée par l’anglais, et évidemment maintenant j’écris des paroles.”

À sa grande surprise, Mme McDonald était dans la foule et a retrouvé son célèbre élève sur scène. Après l’événement, Adele a posté sur son Instagram : “Il y avait tellement d’amour l’un pour l’autre dans la pièce, c’était comme un tel concert ! Tout le monde était bruyant et s’est régalé ! Et ma prof, Mme McDonald, était là, c’était juste paradis.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La résidence d’Adele à Las Vegas, “Weekends with Adele”, débutera le 18 novembre.

L’artiste avait auparavant dû reporter son séjour à Vegas en raison des défis persistants entourant la production de son spectacle.