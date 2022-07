Adele annonce des spectacles reprogrammés à Las Vegas

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La musicienne Adele a révélé qu’elle avait reporté ses dates de tournée annulées.

“Les mots ne peuvent expliquer à quel point je suis ravi de pouvoir enfin annoncer ces concerts reprogrammés”, a déclaré le chanteur dans un communiqué sur Twitter. “J’avais vraiment le cœur brisé de devoir les annuler.”

“Mais après ce qui semble être une éternité à trouver la logistique du spectacle que je veux vraiment livrer, et sachant que cela peut arriver, je suis plus excité que jamais ! Maintenant, je sais que pour certains d’entre vous, c’était une décision horrible pour mon partie, et je le regretterai toujours, mais je vous promets que c’était la bonne. Être avec vous dans un espace aussi intime chaque semaine a été ce que j’attendais le plus et je vais donner vous le meilleur absolu de moi. Merci pour votre patience, je vous aime.

Outre les 24 spectacles reprogrammés, le chanteur “Easy On Me” a ajouté huit spectacles. “Weekends with Adele” se déroulera du 18 novembre 2022 au 25 mars 2023.

Adele a annulé tous ses spectacles qui devaient avoir lieu au Colisée le 21 janvier. La pop star britannique a fait l’annonce à l’époque via les réseaux sociaux.

“Salut. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais mon émission n’est pas prête”, a déclaré le chanteur dans une déclaration vidéo.

“Nous avons essayé absolument tout ce que nous pouvions pour le mettre en place à temps et pour qu’il soit assez bon pour vous, mais nous avons été absolument détruits par les retards de livraison et le COVID.”

Selon Adele, “la moitié” de son équipe avait contracté le COVID-19 lors de la préparation des émissions.

Adele a ensuite parlé de l’annulation et des conséquences que cela a eu sur sa santé mentale lors d’une interview à la radio avec “Desert Island Discs” de BBC Radio 4.

“J’étais une coquille d’une personne pendant quelques mois”, a-t-elle admis. “Je devais juste attendre et pleurer, je suppose, juste chagriner les émissions et surmonter la culpabilité, mais c’était brutal.”