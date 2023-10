Adele admet qu’elle était « à la limite de l’alcoolisme » et qu’elle est désormais sobre

Adele a récemment admis qu’elle était « à la limite de l’alcoolisme » lorsqu’elle avait la vingtaine, disant à ses fans lors de sa résidence à Las Vegas qu’elle était désormais sobre.

« J’ai arrêté de boire il y a longtemps. . . . C’est comme pour toujours, peut-être il y a trois mois et demi », a-t-elle déclaré à son auditoire, selon à une vidéo sur les réseaux sociaux. « C’est ennuyeux. Je veux dire, j’ai été littéralement à la limite de l’alcool pendant une bonne partie de ma vingtaine, mais ça me manque tellement. »

Elle a dit à un membre du public : « Alors appréciez votre whisky sour. Je suis très, très jalouse. »

Plus tôt cette année, la chanteuse de « I Drink Wine » a déclaré à la foule que la dernière fois qu’elle était venue à Vegas pendant la pandémie de coronavirus, elle avait bu plusieurs bouteilles de vin avant midi.

« Je me souviens quand je suis arrivée ici pendant le COVID, en confinement, il était 11 heures du matin et j’avais définitivement quatre bouteilles de vin dedans – comme nous l’étions tous », aurait-elle déclaré en mars avec une bouteille à la main, selon le Quotidien. Mail.

En 2021, la femme de 35 ans a déclaré à Vogue que sa consommation d’alcool pendant la pandémie était devenue « de plus en plus tôt » et elle a révélé à Oprah plus tard cette année-là qu’elle avait décidé d’arrêter de boire au milieu de son divorce avec Simon Konecki et pendant qu’elle travaillait sur son album. « 30. » Elle est désormais en couple avec l’agent sportif Rich Paul.

« C’est une excellente façon de vraiment apprendre à se connaître, c’est simplement de boire de l’eau et d’être sobre comme tout », avait-elle déclaré à l’époque.

Elle et Konecki partagent leur fils Angelo, qui aura 11 ans cette semaine.

« Nous avons une semaine chargée à venir pour le célébrer », a-t-elle déclaré au public. « Il me ressemble beaucoup, parce que je prends mon anniversaire très au sérieux. »

Elle a ajouté : « C’est donc une célébration d’une semaine ou d’un mois entier et je pense que tout le monde devrait considérer son anniversaire comme ça. »

L’interprète de « Bonjour » a expliqué que son fils partage son point de vue sur la célébration d’un mois, « ce qui n’est pas aussi amusant. C’est mon fils, et évidemment je l’adore, et il me dit ‘Puis-je faire ça et fais ça.' »

« ‘Je me dis : ‘C’est très cher. Vous avez 11 ans. Ne devrions-nous pas encore organiser un goûter ?’ Mais vous savez, les enfants de 11 ans en 2023 sont comme ceux de 25 ans », a-t-elle ajouté. « Il est plus avisé à tous égards que moi et je l’ai toujours été ou je le serai jamais. C’est ma semaine, donc je suppose que ma mise à jour la semaine prochaine sera probablement d’être une mère victime d’intimidation! »

L’auteur-compositeur a déclaré à Oprah que son père, qu’elle a perdu en 2021 à cause d’un cancer de l’intestin, avait lutté contre l’alcoolisme.

« Cela m’a pris mon père », a-t-elle déclaré.

Dans sa chanson de 2021 « I Drink Wine », Adele chante : « Quand j’étais enfant, tout pouvait m’épater. Je m’imprégnais de tout pour m’amuser. Mais maintenant, je ne m’imprègne que du vin. »

Alors qu’elle surmontait son divorce, elle a déclaré : « Au début, je maintenais probablement l’industrie de l’alcool en vie. Mais vous savez, une fois que j’ai réalisé que j’avais beaucoup de travail à faire sur moi-même, j’ai arrêté de boire et j’ai commencé à m’entraîner. plein de trucs comme ça pour me garder centré. »

Au moment de son divorce, Adele a également commencé à se concentrer sur sa santé et a fini par perdre environ 100 livres en s’entraînant pour apaiser son anxiété.

« Il n’a jamais été question de perdre du poids, il s’agissait toujours de devenir forte et de m’accorder autant de temps chaque jour sans mon téléphone. J’en suis devenue assez accro », a-t-elle déclaré au British Vogue.

Fox News Digital a contacté un représentant d’Adele pour commentaires.