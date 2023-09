Adela obtient 48 millions de dollars pour développer sa plateforme de détection génomique du cancer

Startup technologique de détection du cancer Adela a annoncé avoir obtenu un financement de 48 millions de dollars, portant sa levée totale à 108 millions de dollars.

Labcorp a rejoint le cycle en tant que nouvel investisseur aux côtés des investisseurs existants OrbiMed, Decheng Capital, F-Prime Capital, Deerfield Management et RA Capital Management.

Adela a également ajouté Lisa Alderson au poste de PDG par intérim. Alderson siège au conseil d’administration de la société depuis 2022. L’ancien PDG Scott Bratman accèdera au poste de président et rejoindra le conseil d’administration de la société.

CE QU’ILS FONT

La technologie d’analyse de la méthylation du génome de l’entreprise torontoise est utilisée pour la détection précoce du cancer ainsi que pour le diagnostic et la gestion. La plateforme capture des données génomiques pertinentes sur le plan biologique pour éclairer les décisions de traitement.

Le financement servira à faire progresser la technologie de l’entreprise. Adela utilisera également les bénéfices pour commercialiser son produit de maladie résiduelle mesurable (MRD) indépendant des tissus et poursuivra le développement de son produit de détection précoce multi-cancer, tous deux basés sur sa plateforme d’enrichissement par méthylation.

« La plateforme génomique d’Adela élargit les possibilités potentielles de tests MRD grâce à une nouvelle approche du méthylome », a déclaré le Dr Shakti Ramkissoon, vice-président et responsable de la médecine oncologique chez Labcorp, dans un communiqué. « La mise sur le marché de cette offre hautement différenciée signifie que les oncologues et les patients auront une meilleure compréhension de la MRD et de son impact sur les patients atteints de cancer. De plus, le travail d’Adela sur la détection précoce de plusieurs cancers est passionnant et a le potentiel de révolutionner la façon dont un cancer est détecté.

APERÇU DU MARCHÉ

Adela a été lancée en 2021 avec 60 millions de dollars en financement de série A. La plateforme a été développée par l’actuel directeur scientifique de la société, le Dr Daniel De Carvalho, au Princess Margaret Cancer Center du University Health Network, en collaboration avec les enquêteurs du Sinai Health System.

Une autre institution utilisant la technologie du génome en oncologie est la Institut indien de technologie de Madras, qui a développé un outil de prédiction d’IA baptisé PIVOT pour détecter les gènes cancérigènes chez les individus.

La société sud-coréenne Lunit développe un logiciel d’IA conçu pour découvrir le cancer et prédire les résultats des traitements contre le cancer, notamment son logiciel d’analyse tissulaire. Lunit SCOPE, qui permet d’identifier les patients susceptibles de répondre à l’immunothérapie.