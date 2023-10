LE CAIRE (AP) — Adel Omran, producteur vidéo pour Associated Press en Libye, frappée par le chaos, est décédé. Il avait 46 ans.

Omran est décédé vendredi matin au domicile familial de Port-Saïd, ville méditerranéenne égyptienne, des suites d’une crise cardiaque, a indiqué sa famille.

Avant de rejoindre l’AP il y a plus de dix ans, Omran travaillait comme directeur d’hôtel dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh. Il a décidé de retourner dans sa Libye natale pour travailler comme journaliste au lendemain du Printemps arabe.

Il est devenu un pilier de la couverture médiatique par l’AP du soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé le dictateur libyen de longue date Mouammar Kadhafi en 2011 et a conduit à son assassinat. Omran a été le mentor de nombreux jeunes journalistes du pays.

“Pendant une période difficile de l’histoire du pays, Adel a pu créer des réseaux et établir des contacts et des relais dans toute la Libye”, a déclaré Derl McCrudden, vice-président d’AP et responsable de la production mondiale d’informations. “Il avait également un désir compétitif de faire connaître l’histoire et c’était une excellente combinaison.”

Omran a dirigé la couverture vidéo d’AP sur la guerre civile en Libye et les abus contre les migrants dans ce pays d’Afrique du Nord, devenu un point de transit majeur pour les personnes fuyant les conflits et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient. Il était également lui-même journaliste vidéo, capable de filmer et de produire des histoires captivantes.

Il avait un bon jugement quant au moment où les événements allaient probablement se transformer en une grande nouvelle. Plus récemment, la réaction rapide d’Omran aux informations faisant état d’inondations dévastatrices dans la ville de Derna, en Libye, a permis à l’agence d’être parmi les premières à annoncer la nouvelle du nombre croissant de morts.

On se souvient d’Omran pour son rire retentissant et sa volonté constante d’aider les autres, sortant souvent du cadre de son propre travail pour aider un collègue. Dans le paysage imprévisible et souvent dangereux de la Libye, il s’est frayé un chemin parmi les nombreux hommes de pouvoir du pays avec aisance.

Rob Celliers, ancien producteur principal sud-africain pour l’AP, a couvert le soulèvement de 2011 en Libye et a d’abord contacté Omran pour lui proposer de travailler pour l’agence de presse. Il dit avoir été immédiatement impressionné par la compréhension instinctive d’Omran du rythme rapide du travail.

“Non seulement j’ai trouvé un excellent collègue, mais j’ai également trouvé un très très bon ami qui m’a toujours accueilli chaleureusement”, a-t-il déclaré. “Tellement triste et inattendu que tu nous quittes si tôt, repose-toi maintenant mon ami.”

Ces dernières années, Adel a travaillé à Tripoli, la capitale libyenne, où il a couvert les progrès hésitants du pays vers la stabilité politique. Il espérait, comme beaucoup, connaître des jours plus calmes dans son pays d’origine. La perte d’un autre collègue, Mohamed Ben Khalifa, collaborateur de l’AP, décédé en couvrant les affrontements entre milices à Tripoli en 2019, l’a profondément affecté.

« Le travail d’Adel l’a mis en contact quotidien avec la souffrance humaine et les espoirs frustrés, mais malgré cela, il est resté une personne dont l’attitude positive était contagieuse », a déclaré Maggie Hyde, directrice des informations d’AP pour l’Égypte, la Libye, le Soudan et le Yémen. « Il a apporté cela avec lui dans tous les aspects de son travail. »

Le corps d’Omran a été transféré en Libye pour être enterré dans sa ville natale de Benghazi. Il laisse dans le deuil son fils de 8 ans et sa femme, qui vivent à Port-Saïd, en Égypte.

Samy Magdy, Associated Press