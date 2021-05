Addite Malik parle de la maternité et du lien de son mari Mohit Malik avec leur fils nouveau-né

L’acteur Addite Malik a récemment donné naissance à un petit garçon et est ravi de profiter de la maternité. Qualifiant son voyage de maternité de « mélange d’émotions », l’acteur a parlé de sa grossesse et quelques jours après l’accouchement dans une interview avec ETimes TV.

L’acteur a déclaré qu’elle ne pouvait pas arrêter de pleurer lorsqu’elle a vu son bébé pour la première fois et que c’était son mari Mohit Malik qui non seulement la soutenait, mais s’occupait du bébé et de tout le reste.

«Après mon accouchement, les deux premiers jours ont été très difficiles. Je sentais que je ne pouvais pas faire ça, mais heureusement Mohit était là et plus que moi je pense qu’il a magnifiquement pris le poste, il était si bon qu’en le regardant je suis devenu confiant. Il a été mon pilier pour surmonter toutes les peurs qui étaient là. Maintenant, tout est plus facile parce que notre bébé a 9 jours et que la sensation diminue », a déclaré Addite.

L’appelant son «pilier de soutien», Addite sent que plus qu’elle, Mohit se sent comme la maman du bébé.

«Mohit était absent pendant deux heures et je m’inquiétais de la façon dont je me débrouillerais. Plus que moi, je sens que Mohit est la maman de notre bébé. Notre bébé, chaque fois que je dis Baba, il commence à le chercher. Imaginez qu’il n’a que 9 jours et qu’il connaisse si bien l’odeur de Mohit », a ajouté l’acteur.

La renommée de Shararat s’ouvre sur les nombreuses émotions différentes que l’on traverse et a commencé à noter ces sentiments dans un journal. Ce sont des émotions que je n’avais jamais ressenties auparavant.

«Vous aimez les gens, il y a des gens dans votre vie et autour de vous, mais quand c’est votre enfant, le genre d’émotions que vous ressentez est quelque chose que je veux mémoriser toute ma vie. Je veux les préserver », a déclaré l’acteur.

«Vous sentez qu’il y a une âme qui dépend complètement de vous. Vous avez l’entière responsabilité qu’il ne peut pas parler, la seule chose qu’il peut faire est de pleurer. La maternité est une tâche », a-t-elle ajouté.

Addite a annoncé la naissance de leur fils sur les réseaux sociaux. «Il est ici et il est vraiment magique. De 2 à 3, heureusement pour toujours… », a-t-elle écrit dans son message.

Mohit a été testée positive au COVID-19 en janvier et Addite dit qu’elle a eu des crises de panique la nuit à cause de cela.

En perdant ce poids de grossesse, l’acteur dit qu’elle ne se précipitera dans rien.

«Je pense que votre corps a pris du poids et laissez-le suivre son propre cours et c’est très important. Ne vous précipitez pas dans quoi que ce soit parce que vous ne connaissez pas votre corps après l’accouchement et ce qu’il traverse », a-t-elle déclaré.