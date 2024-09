Addison Rae porte un soutien-gorge et des sous-vêtements aux VMA

Si vous avez eu « Diet Pepsi » en tête ces derniers mois et que vous vous êtes retrouvé à dire à tous vos amis et à votre famille que c’EST VOTRE CHANSON PERSONNELLE DE L’ÉTÉ (honnêtement, je parle juste de moi en ce moment), réjouissez-vous : Addison Rae vient de faire son apparition sur le tapis rouge des VMA 2024 en ressemblant à ~ une œuvre d’art que vous mourez d’envie de voir ~.

Le Action de grâces La star s’est présentée vêtue de ce qui ne peut être décrit que comme un soutien-gorge sculptural, des sous-vêtements et un tutu géant, et s’est vraiment donnée à fond sur le tapis rouge :

Jeff Kravitz//Getty Images

Au cas où vous n’auriez pas vu la vidéo de « Diet Pepsi », la voici :

Addison a parlé de l’écriture de la chanson – non HIT – pour en disant : « J’ai écrit cette chanson avec deux de mes amies. On s’est tout de suite entendues et on l’a faite le jour de notre rencontre. C’était une énergie vraiment spéciale. C’est très rare d’avoir des productrices dans une pièce, et elles sont toutes les deux incroyables. Au départ, la chanson s’appelait « Backseat », et je dis ça dans la chanson bien plus souvent que je ne dis « Diet Pepsi ». Mais ce week-end-là, nous sommes allées au Boiler Room pour le set de Charli, je l’ai jouée pour elle, et elle m’a dit que je devrais l’appeler « Diet Pepsi ». J’ai confiance en Charli, elle a toujours été si réelle pour moi et la meilleure grande sœur de l’industrie. Je me suis dit : « Eh bien, j’adore le Pepsi Diet. On va le faire ». »

Iconique, au revoir.