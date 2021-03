Addison Rae partage un message cryptique au milieu des rumeurs de rupture de Bryce Hall

Addison Rae n’est pas prêt à raconter l’histoire, mais il y a une histoire à raconter.

Le 3 mars, la star de TikTok a profité de son histoire Instagram pour partager un message cryptique à ses fans au milieu de la Salle Bryce rumeurs divisées.

« Je vous aime et je suis toujours très reconnaissant pour les paroles aimables et le soutien que vous me montrez », a lu le texte sur fond noir. « Partager ma vie avec vous me rend heureux, mais je choisis de gérer certaines choses hors ligne. »

La note a continué, « Quand et si je veux partager, je prendrai cette décision. Merci encore pour tout l’amour et le soutien. La haine n’est jamais la réponse. »

Bien que cela n’indique pas nécessairement son statut relationnel, Addison fait peut-être référence aux spéculations en cours sur sa romance avec son petit ami Bryce. Il y a quelques jours à peine, le 1er mars, Bryce s’est adressé aux médias sociaux pour répondre aux rumeurs sur leur relation, en tweetant: « Je n’ai pas trompé Addison. »