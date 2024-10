Addiction Recovery Care ferme 4 établissements supplémentaires, portant le total à 9 depuis l’enquête du FBI

Le plus grand fournisseur de traitement des dépendances du Kentucky a soudainement fermé quatre établissements résidentiels supplémentaires dans tout l’État alors qu’une enquête du FBI sur une éventuelle fraude à Medicaid est toujours en cours.

Soins de rétablissement en matière de dépendance, qui comptait autrefois près de 40 centres de traitement dans tout le Commonwealth, a désormais fermé neuf établissements en l’espace de deux mois.

Kyle Collier, porte-parole de l’ARC, a attribué les fermetures aux « réductions imminentes et substantielles des remboursements à l’échelle de l’industrie pour les services de toxicomanie et de santé mentale » qui ont forcé l’ARC à continuer de prendre des décisions difficiles concernant les emplacements et le personnel.

La Sanibel House à Catlettsburg, Lake Hill Oasis dans le Somerset, Belle Grove Springs à Wallingford et Beth’s Blessing à Tyner ont été fermées mercredi, a déclaré Collier.

« Ces décisions n’ont pas été prises à la légère, et nous nous engageons à soutenir les membres de notre équipe et les communautés touchées par ces changements », a déclaré Collier dans un communiqué envoyé par courrier électronique. «Par-dessus tout, la sécurité et les soins de nos clients restent notre priorité absolue.»

Le communiqué ne précise pas combien de postes d’employés ont été supprimés ni si des clients ont été déplacés.

Lorsque les emplacements sont recherchés en ligne, une bannière rouge indique que les installations sont temporairement fermées. Au moins une des pages Facebook du site est répertoriée comme « temporairement indisponible ».

L’ARC est le principal contributeur à la distinction du Kentucky, qui possède le plus grand nombre de lits de traitement résidentiels par habitant dans le pays.

Il y a à peine trois mois, le Le FBI a lancé une enquête sur le réseau de récupération pour fraude potentielle en matière de soins de santé. L’ARC n’a pas été inculpé et coopère à l’enquête.

Ce n’est qu’un mois après le lancement de l’enquête que ARC a fermé cinq produits phares emplacements à Louisa : Carpenter’s Village, Karen’s Place, Blackberry, Lackey House et May Hill. Ces fermetures brutales ont entraîné un nombre indéterminé de licenciements et le transport de dizaines de clients vers d’autres établissements.

Lorsque la première série de fermetures a été annoncée, Collier a déclaré que l’entreprise était obligée de prendre des « décisions difficiles » en raison de « réductions imminentes et significatives des remboursements pour les prestataires de services en matière de toxicomanie et de santé mentale ».

Il a déclaré que les fermetures n’étaient pas liées à l’enquête du FBI.

Au 3 octobre, le FBI avait reçu 400 réponses à ses demandes demandant au personnel et aux clients actuels et anciens s’ils avaient été « victimisés par l’ARC ».