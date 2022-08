Adderall de médicaments pour le TDAH en pénurie

“Nous leur disons que c’est une entreprise différente, donc cela peut sembler différent”, a-t-il expliqué.

Le Dr David Goodman, professeur adjoint de psychiatrie et de sciences du comportement à la Johns Hopkins School of Medicine de Baltimore, a conseillé aux patients qui prennent Adderall d’anticiper les difficultés avec leurs renouvellements d’ordonnance et de travailler avec leurs médecins et pharmacies pour trouver des alternatives.

“C’est imprévisible. Nous pouvons bien naviguer, puis nous nous heurtons à une pénurie”, a-t-il déclaré. Nouvelles de la BNC.

Dans le pire des cas, un patient qui ne peut obtenir aucun médicament, la pénurie ne dure généralement pas longtemps.

“Habituellement, c’est une question de quelques jours ou d’une semaine”, a-t-il déclaré.

Plus d’information

