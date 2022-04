Adarsh ​​Gourav parle d’être stéréotypé à Bollywood

Après avoir atteint une renommée internationale avec une excellente performance dans The White Tiger, Adarsh ​​Gourav est de retour avec son prochain projet The Sandman, l’adaptation audio en hindi de la série de romans graphiques best-seller du New York Times du même nom. Lors d’une interview exclusive avec DNA pour la série audio, Adarsh ​​a parlé de son choix de devenir acteur et d’être stéréotypé dans l’industrie cinématographique hindi.

Interrogé sur sa phase difficile, Adarsh ​​a déclaré à DNA : “Je ne l’ai jamais vu comme une période difficile. Depuis que j’ai découvert que je pouvais jouer, j’ai vu cela comme quelque chose que j’ai beaucoup de plaisir à faire. J’ai eu de la chance assez pour avoir une famille qui pourrait payer mon loyer et je n’avais pas à me soucier de telles dépenses que beaucoup de mes contemporains avaient à faire lorsqu’ils sont venus à Bombay.”

L’acteur, qui a incarné le jeune Shah Rukh Khan dans My Name Is Khan, a poursuivi en disant que c’était ce qu’il avait choisi en ajoutant : “Je n’étais pas intéressé par les universitaires en tant que tels, et c’est ce que j’ai choisi, ceci et la musique. Si je “Je choisis ça, alors je ne peux pas avoir l’impression que c’est un fardeau pour moi, alors je voulais juste regarder des films, parler de films et parler à des gens de tous horizons. Ainsi, je me suis formé comme acteur pendant un an , et est allé à l’école de théâtre de Mumbai.”

Parlant de s’il s’est déjà senti stéréotypé à Bollywood, Adarsh ​​a déclaré à DNA : “Avant The White Tiger, j’ai l’impression que dans une certaine mesure, j’ai probablement été stéréotypé dans le sens où il était plus difficile pour les gens de m’imaginer jouer un personnage urbain, et avec Kho Gaye Hum Kahan, ça a un peu changé. Parce que Zoya (Akhtar) pensait que je pouvais jouer un personnage de Bombay, et c’est étrange que personne n’y ait pensé avant parce que j’ai grandi à Bombay.

“Je pense que c’est juste une question de performance qui colle et quand ça colle, les gens vous font juste plus confiance, et votre flexibilité en tant qu’acteur augmente. Et ce que vous avez toujours su que vous pouviez faire, les gens commencent à le voir et je suis reconnaissant pour cela”, a conclu l’acteur.





Pour les non-initiés, le prochain film hindi d’Adarsh ​​Gourav est Kho Gaye Hum Kahan dans lequel il joue avec Sidhant Chaturvedi et Ananya Panday. Produit par Excel Entertainment de Farhan Akhtar et Ritesh Sidhwani et Tiger Baby Films de Zoya Akhtar et Reema Kagti, le film devrait sortir en salles en 2023.

Revenant à la version The Sandman Hindi, il est sorti sur Audible India le jeudi 28 avril. Adarsh ​​exprime John Constantine, le détective anti-héros de l’univers DC Comics dans la série audio qui présente également plusieurs acteurs talentueux tels que Tabu, Manoj Bajpayee , Kubbra Sait et Vijay Varma entre autres.