Parlant de l’honneur, Adarsh ​​a déclaré: «Je viens de recevoir la nouvelle et je suis ravi de connaître l’AWFF et le jury a trouvé que mon travail était celui qu’ils trouvaient assez digne de recevoir ce prix. J’en suis reconnaissant et je suis ravi que le jury estimé m’ait décerné le prix de l’étoile montante. Cela a été un tourbillon d’émotions pour moi depuis la sortie et trouver une appréciation à ma rencontre a été humiliant. Je suis reconnaissant d’avoir eu cette opportunité de travailler sur ce film et d’incarner ce rôle incroyable d’une vie ».

Le festival qui a eu lieu pratiquement en raison de la pandémie a un panel illustre du jury comprenant le producteur nominé aux Oscars Gil Netter (Life of Pi, The Blind Side), le scénariste oscarisé David Seidler (Le discours du roi), réalisateur primé Jean Marc Vallee (Dallas Buyers Club, Big Little Lies), la réalisatrice Lulu Wang, l’actrice Lucy Liu, la réalisatrice Tabrez Noorani et plusieurs autres.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy