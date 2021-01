Serum Institute of India, dirigé par le PDG Adar Poonawalla, a joué un rôle essentiel en tant que plus grande entreprise autorisée à fabriquer l’Université d’Oxford-AstraZeneca coronavirus vaccin.

Le vaccin Oxford-AstraZeneca, appelé Covishield en Inde, est produit par l’institut basé à Pune, qui est également le plus grand fabricant de vaccins au monde.

Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India, a déclaré que son entreprise produisait actuellement entre 50 et 60 millions de doses de Covishield par mois et que la production passera à 100 millions de doses par mois après janvier ou février. « Je pense que tout le monde sait que le ministère de la Santé veut 300 à 400 millions de doses d’ici juillet 2021, donc nous essayons d’atteindre cet objectif », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le mois dernier.

Entreprise familiale lancée par le père de Poonawalla il y a 50 ans pour apporter des vaccins moins chers aux masses, le Serum Institute of India vise à produire des centaines de millions de coronavirus vaccins non seulement pour l’Inde, mais aussi pour d’autres pays en développement. Mais Poonawalla a clairement indiqué que son entreprise se concentrera d’abord sur la vaccination de l’Inde avant d’envoyer les vaccins à l’étranger.

« Il est très important que nous prenions soin de notre pays d’abord, puis que nous passions à COVAX après cela et ensuite aux autres accords bilatéraux avec les pays. Donc, je l’ai gardé dans cette priorité », a déclaré Poonawalla dans une interview avec CNBC-TV18 le mois dernier.

Maintenant que les vaccins en Inde deviennent lentement mais régulièrement une réalité, en particulier à l’époque où le pays est également le deuxième pire touché par la pandémie mondiale, les requêtes de recherche Google sont inondées du nom d’Adar Poonawalla, ce qui est compréhensible.

« Qui est Adar Poonawalla? » « Combien coûterait le vaccin Covishield? » « Quand le vaccin sera-t-il disponible? » – on s’attendrait à ce que ces questions et bien d’autres questions importantes liées au vaccin et à Poonawalla apparaissent sur tendances Google en Inde.

Mais ce n’était certainement pas le cas en Inde, où les gens ont cherché sur Google des choses qu’ils jugent peut-être essentielles pour le moment.

Si vous avez tapé « Adar Poonawalla » sur Google, la requête la plus recherchée est Natasha Poonawalla, la femme d’Adar Poonawalla. Natasha est la directrice exécutive du Serum Institute of India.

Ceci est suivi par « la religion Adar Poonawalla ». Vraiment.

Les résultats restent à peu près les mêmes si la recherche est étendue à 30 jours.

Selon le Serum Institute of India, Covishield pourrait être vendu au gouvernement indien pour environ 3 dollars pour deux doses, et plus tard entre 6 et 8 dollars sur le marché privé.