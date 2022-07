Adaptive Amazing Race arrive à Kelowna, Vernon

Il est temps de commencer à s’entraîner, l’Adaptive Amazing Race est dans moins d’un mois.

La Community Recreational Initiative Society, CRIS, organise deux courses à Vernon et Kelowna pour amasser des fonds pour la société à but non lucratif.

La coordinatrice du marketing et des événements, Kailee Fawcett, a déclaré que la troisième année d’accueil de la course marque également l’anniversaire de CRIS.

“Cette année, c’est le 21e anniversaire de CRIS, et c’est une excellente opportunité pour la constitution d’équipes et la collecte de fonds dans laquelle les partenaires commerciaux et les affiliés internes de CRIS forment des équipes de quatre à six participants, puis ce qui se passe, c’est qu’ils utiliseront l’un de nos adaptatifs pièces d’équipement, comme le pilote de trail, et ils courront contre la montre et d’autres équipes.

La course de Vernon aura lieu à Polson Park le 23 août et la course à Kelowna aura lieu le lendemain à Mission Park Greenway.

Fawcett a déclaré qu’il y avait généralement environ sept stations allant du hockey sur nouilles en piscine à la navigation sur un parcours d’obstacles avec un coureur de trail, mais chaque pièce a une composante adaptative.

“Pour nos équipes d’entreprise, c’est à eux de décider qui roulera dans le trail rider, parfois ils peuvent se relayer parce que de cette façon, tout le monde a une idée de ce que c’est que d’être dans un trail rider, mais aussi à quoi ça ressemble pour naviguer un coureur de trail. De cette façon, vous pouvez vraiment comprendre ce que nous faisons vraiment ici chaque jour chez CRIS. »

On s’attend à ce que les équipes recueillent un minimum de 500 $ comme frais d’entrée. Tous les fonds reviennent à CRIS pour aider à l’achat d’équipement et au maintien des services.

Apprenez-en plus sur l’événement ou inscrivez votre équipe ici.

