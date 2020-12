Peu d’auteurs ont eu une meilleure secousse au cinéma que John le Carré, dont les romans sophistiqués sur l’atmosphère de la guerre froide, les ambiguïtés morales et les machinations en coulisses observées avec ironie ont longtemps attiré des cinéastes talentueux et des acteurs de premier plan.

Alors que la performance définitive d’Alec Guinness en tant que George Smiley dans les versions mini-séries de la BBC de «Tinker, Tailor, Soldier, Spy» (1979) et «Smiley’s People» (1982) ne sont actuellement pas disponibles aux États-Unis, il existe encore une gamme des adaptations de qualité le Carré à déguster sur un demi-siècle. Certains plongent dans la vie pas si à la mode des agents britanniques tandis que d’autres suivent des étrangers – un bureaucrate, un directeur d’hôtel, une actrice – alors qu’ils sont amenés dans de nouveaux mondes d’intrigues et de dangers. Ces sept films et deux mini-séries donnent la saveur de la vision unique du Carré sur le genre de thriller d’espionnage.

« L’espion qui est venu du froid » (1965)

La première adaptation du Carré sur quelque support que ce soit a donné le ton aux autres qui ont suivi, établissant le jeu d’espionnage non comme une vie de glamour et d’aventure, mais comme un monde couvert de paranoïa et de suspicion, peuplé d’hommes fatigués du monde aux motifs insondables. Photographié dans un noir et blanc perpétuellement sombre, le film présente Richard Burton comme un agent britannique qui travaille une ruse élaborée à la suite de la mort par balle d’un agent par les troupes est-allemandes. Montrant des apparences extérieures de mécontentement à son poste, y compris une fausse rétrogradation au service de bureau à Londres, il se fait la cible d’agents est-allemands, qui croient, à tort, qu’ils ont un transfuge à se tourner.

Diffusez-le sur Amazon Prime. Louez-le sur Amazone, Apple TV, jeu de Google, Vudu et Youtube.

‘L’affaire mortelle’ (1967)

Basé sur le premier roman du Carré «Call for the Dead», le thriller de Sidney Lumet n’articule pas l’intrigue internationale du travail de l’auteur ainsi que les adaptations ultérieures, mais il se distingue par la façon dont il sape toutes les notions fantastiques de ce que c’est d’être. un espion. Bien que des problèmes de droits aient empêché le studio d’utiliser le nom de George Smiley, James Mason joue le même personnage qu’un cocu morne dont la femme (Harriet Andersson) le déteste et dont la satisfaction au travail atteint le fond. Lorsqu’un ancien communiste semble se suicider le lendemain de leur agréable rencontre dans un parc, il soupçonne un acte criminel, tournant son attention sur la veuve du défunt (Simone Signoret), qui ne semble pas lui dire la vérité. Quincy Jones a fait le score animé.