Adaptation de Stephen King Le Boogeyman est effrayant et bon, mais pas effrayant bon

Six ans après que le complexe industriel d’adaptation de Stephen King est passé à la cinquième vitesse avec la merveille du box-office de 2017 Il – et avec elle, une ruée vers le studio pour exploiter chaque recoin de la production littéraire du romancier d’horreur, bébés en dollars être damné – une adaptation de sa nouvelle de 1973 Le croque-mitainepublié plus tard dans la collection Ronde de nuitest sorti en salles.

L’original de 18 pages à glacer le sang est centré sur un homme du nom de Lester Billings qui rend visite à un psychiatre après que ses enfants ont été assassinés par une créature malveillante. Dans le script mis à jour par Un endroit silencieux duo de scénaristes Scott Beck et Bryan Woods, l’histoire de Billings est surtout utilisée comme tremplin pour un film qui se concentre plutôt sur le psychiatre et ses deux filles.

Lorsque nous rencontrons Sadie (Sophie Thatcher de Vestes jaunes renommée) et sa sœur cadette, Sawyer (Boîte à oiseauxde Vivien Lyra Blair), ils sont un mois de l’autre côté de la mort de leur mère. Sadie – sombre, déprimée, solitaire – peut à peine passer une journée à l’école, tandis que Sawyer ne peut pas dormir avec les lumières éteintes. Leur père Will (Air‘s Chris Messina), est retourné à sa pratique de la psychiatrie, aidant les patients à gérer leurs propres traumatismes – bien que nous ayons l’impression qu’il ignore les siens.

Lorsque la facturation (Dune‘s David Dastmalchian) arrive chez eux – échevelé et effrayant, mais suppliant de parler à quelqu’un – il est clair que nous regardons deux personnes à différents moments du deuil : l’un est un homme dérangé par cela, l’autre un homme déterminé en l’enterrant. Décrivant le monstre de l’ombre qui a tué ses enfants, Billings l’appelle « la chose qui vient pour vos enfants quand vous ne faites pas attention ».

À partir de cette scène, le travail de King est terminé, et tandis que ses rythmes thématiques sont réalisés avec compétence dans un film bien conçu de 98 minutes, Le croque-mitaine souffre le plus lorsqu’il s’éloigne trop de sa famille centrale.

Le monstre en question est famille: C’est une manifestation vivante de la perte purulente et non résolue de Will, dont il ne parle jamais (comme l’accuse Sadie). Elle et sa sœur sont en grande partie livrées à elles-mêmes pendant les scènes de terreur nocturnes qui commencent après la visite de Billings au bureau de leur père – des scènes dont leur père est manifestement absent.

David Dastmalchian joue Lester Billings, le personnage au centre de l’histoire originale de King. (Disney)

Sophie Thatcher — qui entre Le croque-mitaine et Vestes jaunes semble prête pour le statut de reine des cris – est une interprète maussade qui jongle habilement entre le désespoir privé de sommeil de Sadie et le fardeau d’élever sa jeune sœur à travers un cauchemar émotionnel.

Elle garde le film ancré, une fille finale comme un jeu comme je n’en ai jamais vu – j’aurais juste aimé qu’elle ait eu un partenaire d’entraînement plus vivant à Messine, qui dresse la façade de son personnage sans jamais nous montrer ses fissures déchiquetées.

Sophie et Sawyer ont perdu leur mère, oui, mais ils perdent aussi leur père – et quelque chose d’indicible a jailli de ce vide. Monstre effrayant et bouleversant avec de longs membres squelettiques, Savage et ses collaborateurs réussissent mieux dans leurs ambitions de peur du saut lorsque la présence de la créature n’est impliquée que par le son.

Le croque-mitaineLes faiblesses de proviennent principalement des défis de construire un long métrage de 98 minutes à partir d’une histoire courte de 18 pages. La femme effrayante et désespérée de Lester Billings arrive juste à mi-chemin pour embourber le tout avec une exposition inutile, expliquant les origines et les intentions du monstre à Sadie.

La première offense du personnage est qu’elle ne dit rien que nous n’ayons pas déjà glané de manière plus excitante dans les 45 premières minutes du film. Mais plus tard, la même femme revient pour une scène de décor trop fabriquée, Rube Goldberg, à la machine, qui – malgré tout son indice d’octane – ressemble vraiment à une longue distraction, tuant des minutes pendant un film avec une durée d’exécution déjà mince.

Une intrigue secondaire malavisée impliquant le groupe d’ennemis de Sadie – en particulier celui dont le venin envers notre héroïne ne semble ni véridique ni nécessaire – semble être une opportunité gâchée. Il existe des moyens plus subtils de montrer que les jeunes sont souvent mal équipés pour gérer la perte, sans parler d’une perte qui n’est pas la leur, mais l’idée est plutôt gaspillée sur une représentation paresseuse d’adolescentes.

Pourtant, j’ai adoré la façon dont Savage crée avec style ces cauchemars d’enfance, en encadrant des personnages par des portes laissées entrouvertes et dans des vides sanitaires claustrophobes, ou dans les bureaux de thérapeutes avec une lumière rouge clignotante destinée à entraîner Sawyer loin de ses phobies (indice : ça ne marche pas ). Il y a une séquence de plans brève mais merveilleusement éditée qui commence avec Sadie claquant la porte au nez de sa sœur et se termine avec son réveil avec des sueurs froides – et je ne vous dirai pas ce qui se passe au milieu.

Ayant quitté le théâtre il y a plusieurs jours maintenant, la chose dont j’ai le plus envie est une ligne indélébile ou une image cinématographique qui revient dans mon esprit alors que j’essaie de m’endormir, me refroidissant dans la vigilance. Le croque-mitaine n’est pas si mémorable que cela – et cela ne réinvente certainement pas le genre – mais rien de tout cela ne m’a empêché de passer un bon moment effrayant au théâtre, comme le devrait toute horreur décente de pop-corn.