Adaptation de DDLJ Broadway à Star Austin Colby en tant que Raj de SRK, les fans l’appellent “terrible”

Dilwale Dulhania Le Jayenge, qui est un drame romantique de 1995 mettant en vedette Shah Rukh Khan et Kajol, reste définitivement l’un des films les plus emblématiques de Bollywood. Cependant, le film obtient maintenant une adaptation de Broadway dans l’ouest, rapporte Mashable. L’acteur Austin Colby s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour annoncer qu’il jouerait le rôle réinventé de Raj, désormais nommé Roger Mandel alias Rog. Le nom de Broadway serait Come Fall In Love – The DDLJ Musical. Raj, qui se trouve être la quintessence de Bollywood d’un garçon amoureux, sera maintenant ressuscité en tant que Rog Mandel par cet acteur britannique. Il jouera son rôle face à l’acteur amérindien Shoba Narayan, qui serait Simran.

Prenant sa poignée Instagram officielle, Austin a fait l’annonce. « Il y a quelques mois, je n’avais jamais entendu parler du film Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ) ni connu son impact mondial. Je suis en admiration devant cette belle histoire d’amour, célébrant le film de Bollywood à son meilleur. Et maintenant, avoir participé à l’atelier Come Fall In Love – The DDLJ Musical sous la direction du réalisateur original, Aditya Chopra, et confié le rôle de Raj (maintenant Rog) pour amener Bollywood à Broadway en tant qu’expérience culturelle réinventée et inclusive sera sans aucun doute le plus grand l’honneur de ma carrière”, a-t-il écrit en légende.

Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, les internautes de tous les médias sociaux ont eu des réactions différentes. Nombreux sont ceux qui ont critiqué la décision des fabricants. “Pourquoi? Comment? C’est terrible. C’est totalement comment le plus grand personnage indien ICONIC (RAJ) peut être joué par Austin Colby. Une autre forme de colonisation ? Film emblématique de Bollywood adapté pour le personnage principal blanchi à la chaux de Broadway. Les fans ne sont pas contents », a écrit un utilisateur de Twitter. Regarde:

Pourquoi? Comment? C’est terrible.

C’est totalement

Comment le plus grand personnage indien ICONIC (RAJ) peut-il être joué par Austin Colby.

Une autre forme de colonisation ?

Film emblématique de Bollywood adapté pour le personnage principal blanchi à la chaux de Broadway. Les fans ne sont pas contents. https://t.co/twOAjjczjX passant par @nbcnews – Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) 3 août 2022

Une autre personne a écrit: «Je suis devenu super excité quand mes amis ont informé que DDLJ (mon film préféré) arrivait à Broadway. Nous avons décidé de voler. Ensuite, j’ai lu que ICONIC Raj est joué par Austin Colby dans le rôle de Rog Mandel. Je ne verrai peut-être jamais CECI. Distribution de DDLJ – comédie musicale de Broadway par Aditya Chopra.

J’ai été super excité quand mes amis ont informé que DDLJ (mon film préféré) arrivait à Broadway. Nous avons décidé de voler.

Ensuite, j’ai lu que ICONIC Raj est joué par Austin Colby dans le rôle de Rog Mandel. Je ne verrai peut-être jamais CECI. Distribution de DDLJ – comédie musicale de Broadway par Aditya Chopra https://t.co/P2nyGasEUD – Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) 30 juillet 2022

Voici quelques réactions :

je ne peux pas croire @yrf Jeter un homme blanc qui ne savait même pas ce qu’était DDLJ en tant que Raj dans la comédie musicale de Broadway. C’est embarrassant et irrespectueux envers tous les fans sud-asiatiques qui ont grandi en aimant le film. Honteux. https://t.co/ZrGd0GWOhq pic.twitter.com/TAbeKeDFZu — ☀️☀️☀️ (@_bela___) 3 août 2022

DROIT!? Comme comment vont-ils faire ça? Le charme inhérent de DDLJ était SRK-Kajol tbh et c’est déjà une intrigue si mince comme du papier. Et à en juger par ces images, ces deux-là ne semblent pas avoir de chimie du tout. J’ai une certaine confiance en Shoba depuis qu’elle était à Hamilton mais je ne sais pas — ⚯͛ (@chopdacrazen) 3 août 2022

pourquoi quelqu’un penserait-il qu’une comédie musicale ddlj broadway est une bonne idée en général – Vanité (@ Chaturvedi0000) 4 août 2022

Je ne comprends rien à cela. @MarvelStudios compris cela. #RepresentationMatters! Si vous envisagez de transformer l’un des films les plus emblématiques de Bollywood en une comédie musicale de Broadway, envisagez peut-être le rôle principal ! #DDLJ https://t.co/CpRnf6MfKV – Aliya Ramji (@AliyaRamji) 3 août 2022

c’est au-delà HORRIFIANT. Donc, Broadway adapte le film emblématique de Bollywood, DDLJ, en une comédie musicale et devinez qui ils ont choisi pour jouer Raj… OUI UN HOMME BLANC pic.twitter.com/2bGqu4GbLc — ri (@Ad0reeRii) 1 août 2022

Comment faire une adaptation à Broadway du film le plus populaire et le plus emblématique de Bollywood, toujours en salles jusqu’à aujourd’hui, et choisir un homme blanc pour le rôle principal masculin. Cela aurait pu être une formidable opportunité pour

représentation des Sud-Asiatiques dans le grand public de Broadway. #DDLJ https://t.co/onfK4juwDU – Avantika Panda (@avantika_panda) 27 juillet 2022

Quelle est votre opinion sur la même chose ?

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici