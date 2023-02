Adani Row : la Cour suprême propose un groupe d’experts sur la protection des investisseurs

Vendredi, la Cour suprême a suggéré la formation d’un groupe d’experts, dont un juge, pour examiner les retombées des allégations de fraude contre le groupe Adani, qui ont anéanti des millions de dollars de richesses d’investisseurs et déclenché des attaques féroces contre le gouvernement par l’opposition.

En entendant une requête demandant l’intervention de la Cour suprême dans la rangée, le juge en chef DY Chandrachud a observé : « Intervenons-nous et avons-nous un mécanisme pour garantir que cela ne se reproduise plus ? Nous ne voulons pas entrer dans des questions politiques. le gouvernement.”

“Nous avons suggéré un comité d’experts pour la situation globale et l’examen si le gouvernement indien est intéressé par cet exercice”, a-t-il déclaré, appelant à l’inclusion d’un juge et d’experts du domaine.

« Nous avons fait part au solliciteur général de nos inquiétudes concernant le processus réglementaire et [to see that] Les investisseurs indiens sont protégés de l’incident des deux dernières semaines”, a déclaré le juge en chef, demandant “une brève note sur la situation factuelle et réglementaire”.

“Le solliciteur général dit que le SEBI (Securities and Exchange Board of India) fait tout pour surveiller. Nous ne dénigrons aucun cadre réglementaire. Nous avons un dialogue sur cet aspect”, a déclaré le juge Chandrachud.

Le solliciteur général Tushar Mehta a déclaré au tribunal qu’il reviendrait lundi avec une proposition après avoir consulté le SEBI, les finances et d’autres ministères. “Le SEBI examine la question d’un point de vue réglementaire”, a-t-il déclaré.

Le groupe ports-énergie Adani – contrôlé par le milliardaire Gautam Adani, l’une des personnes les plus riches du monde – a vu les actions de ses sept sociétés perdre plus de 100 milliards de dollars en valeur marchande depuis le rapport du 24 janvier du vendeur à découvert américain Hindenburg Research, qui l’accuse d’utilisation abusive des paradis fiscaux offshore et de manipulation boursière.

Adani a nié les accusations, les qualifiant d’attaques à la réputation “malveillantes et malveillantes”. La semaine dernière, l’entité phare du groupe, Adani Enterprises, a retiré son offre d’actions secondaires, la plus importante jamais réalisée en Inde, en raison de la forte vente.

(Avec les contributions des agences)

(Avertissement : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.)