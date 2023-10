Adamson retient l’UE pour un rapport de 3-2

MANILLE, Philippines—Adamson a tenu bon pour battre College of the East, 72-65, lors du match de basket-ball masculin de la saison 86 de l’UAAP au Mall of Asia Arena dimanche.

Les Hovering Falcons ont perdu une avance de 12 points après que les Purple Warriors ont pris le siège du leader grâce à une séquence de 13-0 pour commencer le troisième quart qui a ouvert la voie à un corps de clôture serré.

« Ce fut une victoire difficile contre l’UE. Vraiment, en allant à ce match, je pensais que nous nous considérions comme un score de moins cinq contre l’UE », a déclaré l’entraîneur Nash Racela, dont l’équipe s’est améliorée à 3-2.

« Je félicite nos joueurs car ils ont fait leur part pour au moins rendre difficile pour l’UE d’avoir des looks ouverts. »

Avec un score à égalité à 63, Joem Sabandal a donné l’avantage à Adamson sur un jeu à trois points avec moins de cinq minutes à jouer avant que Didap Hanapi ne réussisse un sauteur de milieu de gamme pour mettre le match à l’écart, 68-63.

Ced Manzano et Matthew Montebon ont mené Adamson avec 13 points chacun tandis que Matt Erolon en a ajouté 10.

Les 27 points et 11 rebonds de Rey Remogat n’ont pas suffi à remonter les Purple Warriors, qui ont chuté à 2-3, alors que Wello Lingolingo en a marqué 15.