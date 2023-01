Adams rejette les critiques des aides de Blasio dans Scathing Broadside

“Chaque New-Yorkais a le droit de s’exprimer lorsque le maire Adams réduit les budgets des écoles, augmente les loyers et fait écho aux points de discussion de droite”, a déclaré M. Neidhardt. « Au lieu de pleurnicher et d’attaquer ses électeurs, le maire devrait s’attaquer aux crises auxquelles les travailleurs sont confrontés chaque jour dans notre ville. Grandir.”

M. Adams a reçu de nombreuses critiques au cours de sa première année, notamment des allégations de copinage dans ses pratiques d’embauche et des coupes budgétaires dans les écoles et les bibliothèques. Il a fait face à une nouvelle vague d’indignation mardi lorsqu’il a déclaré qu’il n’y avait “plus de place dans l’auberge” pour les migrants arrivant par vagues depuis la frontière sud du pays.

Le commentaire cinglant de M. Adams sur l’administration de Blasio vient même si les deux sont des alliés politiques qui ont accédé au pouvoir dans les mêmes cercles de pouvoir de Brooklyn. M. de Blasio a discrètement soutenu M. Adams lors de la primaire démocrate compétitive à la mairie en 2021 et a travaillé dans les coulisses pour aider à l’élire.

Pourtant, des différences majeures sont apparues. M. Adams a décidé de ne pas étendre le programme préscolaire populaire de M. de Blasio pour les enfants de 3 ans ; il a émis des doutes quant à la fermeture du complexe pénitentiaire de Rikers Island dans le calendrier de M. de Blasio ; il a ramené une unité de police anti-armes controversée qui a été dissoute sous M. de Blasio.

M. de Blasio n’a pas répondu à une demande de commentaire mercredi.

En tant que maire, M. Adams a critiqué à plusieurs reprises l’administration de Blasio pour lui avoir laissé des problèmes majeurs au sein du gouvernement de la ville, notamment une réduction des ramassages d’ordures et des taux de criminalité plus élevés. L’été dernier, M. Adams a déclaré au New York Post qu’après avoir passé en revue les opérations de la ville, il avait été “choqué” d’apprendre à quel point “cet endroit est mauvais”.

Mercredi, M. Adams a continué à faire valoir qu’il avait hérité d’un gâchis.

«Ils avaient huit ans pour faire leur travail – huit ans pour réparer les Rikers, huit ans pour faire face au crime, huit ans pour s’occuper de l’éducation, huit ans pour s’occuper de l’éducation de la petite enfance pour les enfants handicapés, huit ans pour réparer NYCHA», a-t-il déclaré aux journalistes. “Ils ont eu tout ce temps pour faire leur travail.”

“Et ils l’ont fait?” a demandé un journaliste.

« Non », dit le maire en riant.

Stu Loeser, attaché de presse de l’ancien maire Michael R. Bloomberg, a déclaré qu’il comprenait pourquoi M. Adams était frustré par les critiques des responsables de Blasio, notant que M. Bloomberg avait pour politique de ne pas critiquer M. de Blasio et encourageait ses collaborateurs. de résister à le faire aussi – même s’ils n’écoutaient pas toujours.