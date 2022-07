Adams montre son soutien à l’homme accusé du meurtre de Bodega qui a provoqué un tollé

M. Alba a reconnu le meurtre en disant : « J’ai pris le couteau que nous utilisons pour ouvrir les boîtes et je l’ai poignardé », indique la plainte.

Alice Fontier, directrice générale du Neighborhood Defender Service de Harlem, qui représente M. Alba, a déclaré : « la vidéo dans cette affaire parle d’elle-même.

“M. Alba faisait simplement son travail quand il a été agressivement acculé par un homme beaucoup plus jeune et plus grand », a déclaré Mme Fontier dans un communiqué. Elle a ajouté que M. Alba avait immigré à New York depuis la République dominicaine il y a 35 ans et était devenu citoyen américain il y a 18 ans.

Mme Simon a dit qu’elle s’inquiétait de savoir si l’assassin de son cousin serait puni étant donné l’implication du maire.

“Il n’y a pas eu d’arme trouvée sur les lieux de mon cousin mais il le méritait ?” dit-elle. “Le maire Adams va dire que c’était OK. Il va créer un précédent où c’est OK pour que les désaccords dans les magasins se terminent avec le commis assassinant quelqu’un.

