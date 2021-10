Adams, l’attaque optionnelle de la citadelle repousse le VMI 35-24

CHARLESTON, SC : Jaylan Adams a ouvert le match avec une passe de touché de 80 verges, puis s’est précipité sur 188 verges pour mener The Citadel à une victoire de 35-24 contre VMI lors du match d’ouverture de la conférence des Bulldogs samedi.

Après que VMI ait botté sur la possession d’ouverture, Adams a frappé Raleigh Webb pour le long touché et une avance de 7-0. Adams n’effectuerait qu’une seule passe de plus dans le match alors que l’offensive optionnelle de la Citadelle atteignait 363 verges au sol.

Logan Billings a couru pour 112 verges et deux touchés pour les Bulldogs (2-2, 1-0 Conférence Sud) et Emeka Nwanze a ajouté 54 verges et un touché. Les deux scores de Billings en première mi-temps ont aidé les Bulldogs à prendre une avance de 21-10 à la mi-temps.

Après un touché de 3 verges exécuté par Adams a donné à la Citadelle une avance de 28-17 à la fin du troisième quart, le retour du coup d’envoi de 84 verges de Chance Knox, couplé à une faute personnelle sur les Bulldogs, a mis en place VMI (3-2, 1 -1) à la ligne des 8 verges. Korey Bridy a marqué sur une course de 4 verges pour réduire le déficit des Keydets à 28-24.

Les Bulldogs ont répondu avec un entraînement de 15 jeux et 73 verges couronné par un touché de 22 verges exécuté par Nwanze. Les interceptions de Dominick Poole et Destin Mack ont ​​aidé les Bulldogs à remporter la victoire.

Seth Morgan de VMI a complété 20 des 30 passes pour 208 verges avec un touché et les deux interceptions. Bridy avait 85 verges au sol et deux touchés.

