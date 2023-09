Adams : la politique de New York visant à abriter les sans-abri ne devrait pas couvrir l’afflux de migrants

Le maire semble être d’accord avec ce sentiment, même si son administration envisage de faire appel de l’ordonnance plus large du juge Wayne Ozzi, qui a bloqué un refuge pour migrants à Staten Island.

« Notre équipe examine exactement ce que nous allons faire avec la décision », a déclaré le maire. « Il y a des parties de la décision avec lesquelles nous pouvons – et c’est peut-être le cas – être d’accord. Nous allons examiner cela.

Les commentaires d’Adams interviennent alors que la ville s’apprête à demander une dérogation au mandat du droit au refuge devant les tribunaux et restreint davantage la durée pendant laquelle les migrants peuvent rester dans les refuges.

L’administration limite désormais à 30 jours le séjour en refuge pour les nouveaux arrivants, contre 60 jours que la ville avait commencé à imposer en juillet. Les migrants peuvent toujours retourner au centre d’arrivée pour un nouveau placement à durée limitée s’ils n’ont nulle part où aller à la fin de cette période.

Cette cible mobile a semé la confusion parmi les demandeurs d’asile, ont déclaré des défenseurs et des élus, alors que la ville cherche à limiter l’afflux de plus de 110 000 migrants arrivés dans la ville depuis 2022.

« Nous avons constaté que les gens étaient confus par les messages qu’ils recevaient sur ce qui était censé se passer une fois arrivés à la fin du délai dont ils disposaient », a déclaré Joshua Goldfein, avocat à la Legal Aid Society, qui travaille dans un organisme de surveillance. rôle sur le mandat du droit au logement.

« Cela n’a aucun sens d’imposer une limite de temps arbitraire au moment où quelqu’un obtient des services. »

Des panneaux de protestation sont affichés à l’extérieur de l’ancienne Saint John Villa Academy, transformée en refuge pour migrants sans abri, le mercredi 13 septembre 2023, à Staten Island. | John Minchillo/AP Photo

D’autres estiment que les restrictions spécifiques aux migrants constituent une pente glissante vers un affaiblissement des exigences en matière d’hébergement, durement combattues, qui empêchent les New-Yorkais sans abri de se retrouver dans la rue.

« L’intention ici est d’en faire sortir illégalement le plus grand nombre possible en utilisant les failles qui leur permettent de le faire », a déclaré Diana Ayala, membre du conseil et présidente du comité supervisant le système d’hébergement, dans une interview.

« Ce qui me préoccupe, c’est que nous allons commencer par éliminer les étrangers et les personnes venant de l’extérieur de l’État, et ensuite ? Ensuite, nous déménageons chez les New-Yorkais ? dit Ayala. Parlant des conditions d’hébergement, elle a ajouté : « Ils essaient simplement de rendre les choses aussi inconfortables que possible afin que les gens non seulement ne viennent pas ici, mais qu’ils sortent d’eux-mêmes. »

Décourager les nouveaux arrivants est devenu un objectif de plus en plus explicite des politiques migratoires adoptées par l’administration Adams.

Les autorités ont publié mercredi de nouveaux dépliants qu’ils prévoient de distribuer à la frontière, indiquant que les demandeurs d’asile à New York « reçoivent désormais des lettres pour quitter le refuge » et avertissant les nouveaux arrivants qu’ils ne seront pas placés dans un hôtel. Il note également que la ville « ne peut pas vous aider à obtenir un permis de travail » et que les migrants « ne pourront pas trouver facilement du travail ».

« New York est l’une des villes les plus chères au monde ; il vaut mieux aller dans une ville plus abordable », peut-on lire sur le dépliant.

Un dépliant présenté par Anne Williams-Isom, maire adjointe chargée de la santé et des services sociaux, montre la manière dont la ville de New York tente de décourager l’arrivée de nouveaux migrants lors d’un briefing à l’hôtel de ville le 27 septembre 2023. | Ed Reed/Bureau de photographie du maire

« Nous voulons absolument décourager les gens de venir ici afin de pouvoir gérer à peu près les 113 000 personnes qui se trouvent actuellement dans notre système », a déclaré la maire adjointe Anne Williams-Isom lors d’un point de presse sur la question mercredi. « Nous voulons être responsables et dire aux gens la vérité sur ce dans quoi ils s’engagent. »

Plus de 61 000 demandeurs d’asile sont actuellement pris en charge par la ville, et plus de 3 000 y sont entrés la semaine dernière, ont indiqué les autorités.

Plusieurs centaines de migrants ont atteint la limite de 60 jours depuis la semaine dernière, lorsque la politique est entrée en vigueur, selon Ted Long, vice-président principal de New York City Health + Hospitals, qui gère certains des établissements pour migrants.

De vendredi dernier jusqu’au début de cette semaine, « moins de la moitié des personnes encore sous nos soins au jour 61 ont dû revenir au centre d’arrivée pour un autre placement », a déclaré Long aux journalistes mercredi. La mairie n’a pas répondu à une demande de chiffres plus précis.