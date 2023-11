Adams fait parler de Somos – même s’il n’est pas là

« Il doit y avoir des options », a déclaré Diana Ayala, membre du conseil municipal. «Je suis très déçu de la gestion de l’administration actuelle.

Ayala envisage de se présenter elle-même à la mairie, après avoir eu « des conversations très préliminaires ».

Mais elle a ajouté : « Je ne pense pas que je devrais être la seule à me présenter. C’est une invitation aux autres. C’est ça la démocratie. Si pas maintenant quand?»

Le FBI a perquisitionné son domicile la semaine dernière alors que les procureurs fédéraux enquêtaient pour savoir si la campagne avait conspiré avec le gouvernement turc pour canaliser les contributions illégales de citoyens étrangers vers la campagne par l’intermédiaire de donateurs de paille.

Personne n’a été inculpé dans cette affaire et rien n’indique qu’Adams lui-même sera impliqué. Adams a dit mercredi il avait embauché le cabinet d’avocats WilmerHale pour le représenter dans l’enquête.

Les difficultés financières de la ville le retiennent à la maison, a déclaré Adams mercredi, parallèlement à une pause dans les voyages non essentiels. Il n’a pas mentionné si le raid du FBI avait également influencé la situation. apparemment de dernière minute décision.

Mais ses problèmes au pays étaient sur le bout des langues.

« Les gens tournent en rond, attendant de voir s’il y en a un là-bas », a déclaré un lobbyiste de la ville de New York. “S’il est impliqué, les choses pourraient se dégrader rapidement.”

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, a invoqué les difficultés financières de la ville pour justifier son absence à la conférence Somos, alors qu’un scandale de financement de campagne tourbillonne autour de lui. | Benny Polatseck/Bureau de photographie du maire

La conférence annuelle Somos rassemble plus de 2 000 personnalités de l’écosystème politique new-yorkais pour une conférence de cinq jours sur les questions latino-américaines. Il s’agit également de l’un des plus grands événements de réseautage de l’année, où les gens viennent faire du lobbying, bavarder et planifier l’année à venir.

Ainsi, en l’absence d’Adams, quelques challengers potentiels à la mairie ont occupé le devant de la scène – que cela leur plaise ou non.

Tous les deux pieds, le sénateur d’État Zellnor Myrie a été arrêté par des gens qui voulaient un câlin ou un mot rapide, alors qu’il traversait le hall du Caribe Hilton en route pour la réception d’ouverture du contrôleur d’État Tom DiNapoli mercredi.

“Pouvons-nous faire entrer le directeur ?!” Sa fiancée, ancienne députée Diana Richardson, a plaisanté auprès des autres membres de son entourage.

“J’ai été approché, je continue d’être approché”, au sujet de ma candidature à la mairie, a déclaré Myrie à POLITICO. Mais ces conversations politiques ne préoccupent pas la plupart des New-Yorkais.

« La plupart des New-Yorkais se demandent pourquoi ils ne peuvent pas payer leur loyer, n’ont pas de chemin vers l’accession à la propriété, n’ont pas les moyens de payer leurs médicaments et n’ont pas d’aide pour la garde d’enfants », a-t-il déclaré.

Le maire devrait-il être là ? Myrie a fait une pause de 12 secondes. “Je ne vais pas commenter les choix de calendrier du maire”, a-t-il déclaré. “Je pense que son administration a entièrement le pouvoir de décider de ce qui est important.”

Mais des membres clés de son équipe sont présents à la conférence, à leurs propres frais, notamment la conseillère principale Ingrid Lewis-Martin, les conseillers Diane Savino et Peter Koo et l’avocat de campagne Vito Pitta. Le commissaire de la police de New York, Edward Caban, est présent, ainsi que de hauts responsables, dont Kaz R. Daughtry, ainsi que le shérif Anthony Miranda, portant une épinglette étoile à six branches.

La sénatrice d’État Jessica Ramos est arrivée tôt, le jour du scrutin.

“Je sais que parler de l’avenir du siège de maire est un sujet très sexy”, a-t-elle déclaré, mais je pense que la priorité est bien plus importante de savoir quand les réunions de la Maison Blanche vont être reprogrammées et comment nous allons réellement les faire. se remettre sur la bonne voie pour essayer d’obtenir le financement dont nous avons besoin.

Ce ton effronté, concentrons-nous sur le travail, a été partagé par le président de l’arrondissement de Brooklyn, Antonio Reynoso.

« Les gens demandent à beaucoup de gens de se présenter », a-t-il déclaré. Lui-même, y compris. « Je suis ici pour discuter des problèmes qui touchent les Latinos de Brooklyn.

Les noms d’autres candidats potentiels à la mairie sont également proposés. Certains, trop ridicules pour être imprimés. D’autres rumeurs, encore à confirmer.

Une tendance : ils ne sont pas tous des progressistes alignés sur le Working Families Party. Au cours des deux dernières années – et peut-être surtout la semaine dernière – certains initiés rêvent d’un modéré ou d’un technocrate.

« Tout le monde dans le monde des organisations à but non lucratif se dit : « Chris Quinn va se présenter, n’est-ce pas ? » », a déclaré un lobbyiste à but non lucratif, parlant de l’ancien président du conseil municipal devenu directeur d’un refuge pour sans-abri. Elle s’est présentée à la mairie en 2013, et même si elle est a dit qu’elle ne défierait pas Adamselle n’a pas fermé la porte à la course à pied.

“Il faudra un type progressiste très particulier pour battre Eric Adams en 2025, mais un candidat plus centriste, ou même légèrement à gauche d’Eric Adams, pourrait vraiment le défier”, a déclaré le consultant politique Ryan Adams, qui a travaillé pour Justin Brannan, membre du conseil municipal de New York, et pour d’autres candidats. «Par-dessus tout, celui qui défiera Eric Adams devra être amusant. Aucune personne ennuyeuse ne battra Eric Adams.

Le débat sur la course à la mairie amène certains défenseurs d’Adams à souhaiter que les gens ralentissent. Il est trop tôt pour l’écarter, ont-ils déclaré, malgré la chute des sondages avant même le dernier scandale.

“D’après ce que nous entendons en ce moment, nous n’avons aucune raison de ne pas être du côté du maire”, a déclaré le sénateur James Sanders à propos de lui-même et de ses collègues représentant les quartiers majoritairement noirs et de classe moyenne du sud-est du Queens. “Nous avons vu tellement d’incidents de huées et de cris dans les médias, et en fin de compte, il n’y a rien là-bas.”

Sanders a soutenu Adams en 2021, mais le maire doit même consolider son soutien auprès de ses anciens alliés. « Sommes-nous totalement satisfaits de tout ? Bon sang non », a-t-il dit. « Nous recherchons des initiatives du maire. D’une certaine manière, il se souvient que nous sommes dans le sud-est du Queens et que nous votons.

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans le New York Playbook de jeudi. Abonnez-vous ici.