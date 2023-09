Adams et Hollins mènent les Lions de la Colombie-Britannique à une victoire de 34-25 dans la LCF contre Montréal

Le quart-arrière Vernon Adams Jr. a totalisé plus de 300 verges pour un quatrième match consécutif, et les Lions de la Colombie-Britannique ont mis fin à une séquence de deux défaites consécutives en battant les Alouettes de Montréal 34-25 dans un match aller-retour samedi soir.

Adams, titulaire à Montréal pour la première fois depuis qu’il a été échangé par les Alouettes la saison dernière, a réussi 21 en 33 pour 306 verges et trois passes de touché pour la Colombie-Britannique (8-4) au Stade Molson. Il a également parcouru 54 mètres.

Le receveur des Lions Alexander Hollins a réussi deux réceptions de touché et 88 verges sur réception.

UN AUTRE 🤯 Faites-en 2 pour Alex Hollins Un TD de 62 yards avec un doux lancer de Vernon Adams Jr. 🎯#BCLions #RoarLikeNeverBefore pic.twitter.com/25XMqkJP9S – LIONS de la Colombie-Britannique (@BCLions) 3 septembre 2023

Le quart-arrière montréalais Cody Fajardo a totalisé 308 verges et un touché sur 22 passes complétées sur 35, mais a également commis deux interceptions cruciales.

Tirant de l’arrière 27-25 avec cinq minutes à jouer, Montréal a simulé un botté de dégagement au troisième essai pour se rapprocher à 22 mètres de la zone des buts de la Colombie-Britannique, mais le lancer de Fajardo lors du jeu suivant a été capté par la sécurité des Lions, Quincy Mauger.

Montréal a semblé retenir la Colombie-Britannique à plusieurs reprises lors du drive qui a suivi, mais a été annulé par des pénalités, une fois pour brutalité inutile et une fois pour avoir malmené le quart-arrière sur un jeu qui avait initialement été jugé comme un sack pour le plaqueur défensif Almondo Sewell. L’inverse de l’appel après examen a été hué par les 17 112 spectateurs présents.

Le demi offensif des Lions Taquan Mizzell a finalement envoyé le ballon à sept mètres dans la zone des buts pour donner à la Colombie-Britannique une avance de 34-25 avec 1:33 à jouer et mettre le match hors de portée. Fajardo a ensuite lancé son deuxième choix.

Le quatrième quart avait commencé avec un moment de magie du demi offensif montréalais William Stanback, qui a couru 102 verges dans la soirée.

Stanback a divisé la défense au milieu et s’est précipité vers un touché de 69 verges – son premier majeur de la saison sur sa plus longue course jusqu’à présent pour donner une avance de 25-24 à Montréal. La Colombie-Britannique a ensuite inscrit un panier pour prendre une avance de 27-25.

Austin Mack a renforcé son avance dans la ligue en termes de verges sur réception avec 143 sur sept réceptions, dont un touché.

Le botteur montréalais David Côté a réalisé une fiche de 4 en 5 avec un rouge. Le botteur de la Colombie-Britannique Sean Whyte a réalisé une fiche de 2 en 2.

Après que Montréal ait lancé un panier pour ouvrir le score, la Colombie-Britannique a réalisé le premier touché du match avec 4:44 à jouer au premier quart. Adams a mené les Lions sur le terrain avec des passes et des courses avant de trouver Hollins dans la zone des buts avec un lancer de six verges.

Un placement de la Colombie-Britannique a été le seul point du deuxième quart jusqu’à ce que les Lions pénètrent dans la zone des buts avec 3:48 à jouer à la mi-temps.

Adams l’a laissé voler au milieu et Hollins l’a fait tomber sous double couverture avant de courir dans la zone des buts pour un touché de 62 verges. Les Lions ont pris une avance de 17-6 après un coup de pied réussi.

Montréal a failli répondre et a obtenu quatre clichés distincts dans la ligne des 15 verges de la Colombie-Britannique grâce à une pénalité de hors-jeu des Lions, mais a continué à avoir des difficultés à entrer dans la zone des buts et s’est contenté d’un panier.

Les Alouettes ont repris le terrain avant la fin de la mi-temps, se donnant juste le temps de permettre à Cote de marquer un placement de 40 verges et de réduire l’écart à 17-12.

Pour ouvrir la seconde mi-temps, Montréal a percé avec Mack effectuant une capture acrobatique profondément dans le côté droit de la zone des buts et restant à peine dans les limites, récupérant une passe dans la zone des buts qu’il avait laissée tomber en première mi-temps.

La passe de touché de 30 verges de Fajardo était le premier touché offensif de Montréal depuis deux semaines contre Ottawa et a donné à Montréal une avance de 18-17 après avoir raté une conversion de deux points.

La Colombie-Britannique a repris l’avantage avec 2:20 à jouer en troisième, remontant 24-19 alors qu’Adams s’est connecté avec Keon Hatcher sur une passe de TD de 17 verges avant que Stanback ne réponde avec sa course de TD pour ouvrir le quatrième.

LÉGENDES DANS LA MAISON

À la mi-temps, les Alouettes ont honoré cinq anciens qui seront intronisés au Temple de la renommée du football canadien le 15 septembre : l’ailier défensif John Bowman, les joueurs de ligne offensive Josh Bourke et Loyd Fairbanks, l’ancien président Larry Smith et l’ancien entraîneur adjoint Jacques Dussault.

SUIVANT

Les Alouettes se rendront à Toronto la semaine prochaine pour le premier de deux matchs consécutifs contre les Argonauts. Montréal accueille ensuite Toronto la semaine suivante.

Les Lions ont une semaine de congé et joueront ensuite à domicile le 16 septembre contre les Rouge et Noir d’Ottawa.

Daniel Rainbird, La Presse Canadienne