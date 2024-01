Adams demande aux membres du conseil d’accompagner la police alors qu’il s’oppose au projet de loi qui “pourrait rendre la ville moins sûre”

Dimanche, le maire Eric Adams a continué de faire campagne contre le projet de loi controversé du NYPD qui obligera les agents à documenter même les interactions les plus mineures – invitant les membres du conseil municipal à accompagner les flics pendant qu’ils patrouillent dans la Big Apple.

« Avec un projet de loi en attente qui pourrait rendre la ville moins sûre, les membres du conseil municipal méritent de voir par eux-mêmes comment nos agents de la police de New York assurent la sécurité du public et établissent des relations dans nos communautés – et ils méritent de comprendre comment ce projet de loi obligerait ces agents à dépenser davantage. “Nous passons du temps à remplir des formalités administratives au lieu de protéger les New-Yorkais et d’assurer la sécurité de nos rues”, a déclaré Adams dans un communiqué.

« Nous les encourageons tous à profiter de cette opportunité. »

Le maire, lors d’une conférence de presse avec le commissaire de police Edward Caban, a dénoncé le « How Many Stops Act », affirmant une fois de plus qu’il enliserait les policiers dans une paperasse supplémentaire et entraînerait des heures supplémentaires.

“Nous ne nous opposons pas à l’ensemble du projet de loi qu’ils ont présenté – nous nous opposons à cette partie”, a déclaré Adams, faisant référence à la façon dont la mesure obligera les flics à enregistrer la race, le sexe, l’âge et l’origine ethnique des personnes impliquées dans les soi-disant contrôles de niveau un.

“De bonne foi, mais l’aspect pratique de son application n’est pas réaliste”, a poursuivi Hizzoner. « Cela va générer des millions de rapports, et cela va augmenter au fil du temps.

Le maire Adams s’est prononcé contre la « loi sur le nombre d’arrêts » auprès des responsables de la ville le 21 janvier 2024. Kevin C. Downs pour le NY Post

“Vous ne pouvez pas menotter notre police”, a déclaré Adams. « Je le répète sans cesse : le but est de menotter les méchants qui font de mauvaises choses dans notre ville. »

Vendredi, Adams a opposé son veto à la proposition, puis a supplié les membres du Conseil de « lire l’intégralité de ce projet de loi » et de le comparer aux contrôles mineurs qu’il oblige les agents à consigner.

“J’espère que le conseil municipal comprend d’où nous venons”, a déclaré le maire, entouré de membres des syndicats de police, de la communauté et de son administration.

“Nous ne venons pas d’une position conflictuelle”, a-t-il ajouté. « Nous ne venons pas d’être désagréables. Nous venons d’un lieu de sécurité publique. Ce projet de loi va faire obstacle à cela.

Adams a invité les membres du conseil municipal qui soutiennent le projet de loi à accompagner les agents de la police de New York. Gregory P. Mangue

Le Conseil – qui a adopté le projet de loi avec une majorité de 35 voix contre 9 en décembre – a riposté dimanche, en publiant une déclaration affirmant que l’administration Adams avait ignoré le fait que les contrôles de premier niveau « incluent souvent des cas où les agents demandent à quelqu’un où ils vont ou pour leur identification en l’absence de soupçons criminels, ce que le Conseil comprend.

« Les différences entre les arrêts de niveau 1, 2 et 3 ne sont souvent pas apparentes aux New-Yorkais qui sont touchés par ces perturbations quotidiennes, soulignant l’importance de la transparence que le projet de loi du Conseil permettrait d’atteindre », indique le communiqué.

“Les membres du Conseil entretiennent des relations solides avec leurs circonscriptions et leurs officiers locaux en raison de leur collaboration et de leur engagement fréquents pour promouvoir les meilleurs intérêts de leurs communautés”, poursuit-il.

Le commissaire de la police de New York, Edward Caban, a qualifié les exigences du projet de loi de « stupéfiantes » pour les agents. Kevin C. Downs pour le NY Post

« L’approfondissement de ces relations est toujours une chose que les membres sont prêts à faire dans leur district. Nous voulons avoir des conversations publiques et privées avec cette administration basées sur des faits plutôt que sur des mensonges.

D’autres partisans – comme l’avocat public de la ville de New York, Jumaane Williams – ont déclaré qu’Adams était fallacieux dans ses critiques.

« Le maire – qui sera chargé de mettre en œuvre ce projet de loi – mine et désinforme activement les gens, y compris les nouvelles recrues », a déclaré Williams.

« Je n’ai jamais vu autant de pratiques trompeuses, de tromperies et de désinformations au cours de toutes mes années. »

Après le veto d’Adams, Williams a accusé le maire de « manipuler les souffrances et la peur des gens pour nourrir son ego et ses intérêts politiques ».

Le NYPD capture déjà la majorité des informations pour les contrôles de niveau deux et trois avec ses rapports de caméras portées sur le corps, mais les critiques ont soutenu qu’exiger la notation de l’âge, du sexe, de la race et de l’origine ethnique en commun, les contrôles de bas niveau dissuaderaient les flics. dans la rue trop longtemps et rallongent leurs journées de travail déjà longues.

Caban a étayé les déclarations d’Adams, affirmant que si les rencontres plus sérieuses se mesurent en dizaines de milliers, les rencontres de niveau un se mesurent « en millions ».

« Ces millions de rencontres ne suffisent même pas à rendre compte du maintien de l’ordre quotidien qui constitue le fondement du travail de nos agents », a déclaré Caban lors de la conférence de presse dimanche, ajoutant que les exigences du projet de loi sont « stupéfiantes ».

Caban a déclaré que les rencontres de niveau un se mesurent « en millions ». JC Riz

Le commissaire a également déclaré que l’année dernière, la police de New York avait répondu à 8,5 millions d’appels au 911 et au 311.

Le Conseil devrait officiellement « accepter » le veto d’Adams la semaine prochaine, et il aura alors 30 jours pour appeler à un vote sur l’opportunité de l’annuler, ce qui nécessite les deux tiers des 51 membres du corps.

Hizzoner a déclaré qu’il espérait que le conseil serait prêt à faire des compromis.

“J’espère que c’est un point de réflexion”, a déclaré Adams. “Pour que nous puissions parvenir à une bonne compréhension de la manière dont nous pouvons obtenir ce que nous voulons tous.”