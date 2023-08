Adams de l’USMNT s’approche de Bournemouth dans le cadre d’un accord de 20 millions de livres sterling – sources

Le capitaine des États-Unis, Tyler Adams, est sur le point de rejoindre l’équipe de Premier League Bournemouth, ont déclaré des sources à ESPN.

Le milieu de terrain de l’USMNT était avec Leeds United la saison dernière, mais après la relégation de Leeds de la Premier League, Bournemouth a activé une clause dans le contrat d’Adams qui le verra quitter Elland Road pour une somme d’environ 20 millions de livres sterling (25,4 millions de dollars) .

Adams était sur le point de rejoindre Chelsea la semaine dernière, mais le transfert a échoué à la dernière minute. D’autres clubs de Premier League se sont intéressés aux services du milieu de terrain, mais c’est Bournemouth qui semble avoir remporté la course.

Adams devrait subir son examen médical vendredi avec des conditions personnelles convenues, selon des sources. Cette décision le verrait entrer dans le vide laissé par Jefferson Lerma, qui a quitté Bournemouth à la fin de la saison et a signé un contrat avec Crystal Palace.

Adams est incroyablement polyvalent et peut jouer au milieu de terrain et en défense. Il était au cœur du milieu de terrain de Leeds la saison dernière, et c’est là qu’il a mené les États-Unis au Qatar.