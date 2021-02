Adams critique Arsenal pour avoir signé Odegaard et deux autres transferts

Arsenal n’avait pas besoin de signer Martin Odegaard, Nicolas Pepe ou Willian selon l’ancien Gunner Tony Adams.

Le trio a été signé au cours des deux dernières saisons, la première étant prêtée, les deux autres arrivant sur des contrats permanents.

Pepe a été signé pour un record du club de 72 millions de livres sterling tandis que Willian a obtenu un contrat lucratif de trois ans.

Ni l’un ni l’autre n’ont encore livré et Adams a été «ennuyé» par leurs arrivées car cela entrave le développement de Bukayo Saka et Emile Smith Rowe.

Il a également estimé que les finances auraient pu être mieux investies dans le renforcement des options défensives du club.

« Pour être honnête, il y a un argument selon lequel vous n’avez pas besoin de Martin Odegaard », a déclaré Adams à Premier League Productions.

« Je suis tellement ennuyé que nous avons acheté Pepe et Willian quand tu as deux enfants [Emile Smith Rowe and Bukayo Saka] faire irruption dans l’équipe.

« Il y a d’autres domaines dans l’équipe que vous pourriez regarder, il y a des trous dans cette équipe, nous avons vu à quel point ils sont fragiles défensivement. La défense a toujours été le maillon faible.