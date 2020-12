GREEN BAY, Wisconsin: Davante Adams a attrapé trois des quatre passes de touché d’Aaron Rodgers alors que les Packers de Green Bay battaient les Titans du Tennessee 40-14 pour leur cinquième victoire consécutive un dimanche enneigé.

Les Packers (12-3) ont déjà décroché le titre NFC North et peuvent gagner la tête de série n ° 1 des séries éliminatoires NFC s’ils gagnent à Chicago (8-7) ou Seattle (11-4) perd à San Francisco (6- 9) la semaine prochaine.

Green Bay s’est déchaîné derrière 124 verges et deux touchés de l’AJ Dillon et 94 verges d’Aaron Jones. Dillon, un choix de deuxième ronde du Boston College, n’avait couru que 115 verges toute la saison au cours d’une année recrue au cours de laquelle il a passé plus d’un mois sur le COVID-19[feminine liste de réserve.

Le Tennessee (10-5) a gaspillé une occasion de décrocher son premier championnat AFC Sud depuis 2008. Les Titans peuvent encore décrocher un titre de division et leur deuxième place consécutive en séries éliminatoires en s’imposant à Houston (4-11) la semaine prochaine.

Adams trois attrapés de touché lui en ont donné 17 cette saison, un de plus que le record d’une saison des Packers établi par Sterling Sharpe en 1994. Adams, qui a capté 11 passes pour 142 verges dimanche, mène la NFL dans les réceptions de touché malgré deux matchs manqués avec un ischio-jambier. blessure.

Ce jeu a montré pourquoi les Packers veulent s’assurer que les séries éliminatoires passent par Lambeau Field après avoir perdu sur la route dans trois des six derniers matchs du championnat NFC. La neige tombant tout au long de la première mi-temps et continuant de couvrir une grande partie du terrain le reste du match, Green Bay a déplacé le ballon à volonté toute la nuit.

La défense des Packers a également bien joué en récoltant deux passes de Ryan Tannehill, qui a inscrit 11 sur 24 pour 121 verges. Derrick Henry du Tennessee a couru pour 98 verges en 23 courses, mettant fin à sa séquence de neuf matchs consécutifs sur la route dans lesquels il avait couru au moins 100 verges.

Green Bay a pris les devants 19-0 lorsque Rodgers a lancé des passes de touché pour chacune de ses trois premières possessions. Mason Crosby a raté des tentatives de points supplémentaires après deux de ces touchés.

Adams a plafonné le premier trajet de Green Bays en attrapant une passe derrière la ligne de mêlée, glissant hors de la prise d’Adoree Jacksons et plongeant dans le coin droit de la zone des buts.

La deuxième série de Green Bay a donné lieu à un premier touché en carrière des Equanimeous St. Browns sur une passe de 21 verges de Rodgers, qui était 21 sur 25 pour 231 verges avec une interception.

Après que Darnell Savage ait retiré la passe de Tannehill pour donner le ballon aux Packers dans le territoire de Green Bay, Adams a de nouveau battu Jackson sur une passe de touché de 7 verges au début du deuxième quart.

Le Tennessee est revenu dans le match en marquant deux touchés en 3 minutes à mi-parcours du match

La passe de touché de 12 verges de Tannehills à Jonnu Smith avec 43 secondes à jouer au deuxième quart a porté la marque à 19-7. Alors que les Titans faisaient face à la troisième et la première moitié de la série d’ouverture de la deuxième mi-temps, Tannehill a simulé un transfert à Henry et a couru 45 verges intactes pour réduire l’avance des Tennessees à 19-14.

Les Packers ont ensuite capitalisé sur la bonne fortune.

Aaron Jones a rebondi sur quelqu’un autour de la ligne de mêlée, puis a couru sur la ligne de touche gauche pour un gain de 59 verges qui a permis à Rodgers de passer un touché de 8 verges à Adams. Les Packers ont cassé le ballon juste après qu’une rediffusion ait montré que Jones était sorti des limites pendant cette course et avait gagné bien plus de 30 mètres par la suite.

Green Bay n’a plus été menacé.

RAPPORT DE BLESSURE

Les Packers ont joué sans le demi-porteur Jamaal Williams, qui s’est blessé aux quadriceps une semaine plus tôt dans une victoire de 24-16 contre la Caroline. Le plaqueur offensif Rick Wagner s’est blessé au genou pendant le match.

SUIVANT

Les Titans sont à Houston.

Les Packers sont à Chicago.

