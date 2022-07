Adams blâme les migrants pour les problèmes de logement. Les critiques disent que c’est trop simple.

Un soir de la semaine dernière, alors que la ville avait traité les demandes de logement de 120 familles, Kathryn Kliff, une avocate de l’aide juridique, a déclaré avoir parlé à 15 familles arrivées du Texas. Les centres d’accueil sont également remplis par des familles locales et des familles qui se sont rendues à New York de manière indépendante, a-t-elle déclaré.

Les responsables de la ville ont commencé à remarquer une augmentation du nombre de demandeurs d’asile fin mai et en avaient discuté en interne lorsqu’ils ont décidé de rendre public leur appel à l’aide fédérale la semaine dernière, a déclaré Fabien Levy, porte-parole de M. Adams.

Le nombre de demandeurs d’asile, a déclaré M. Jenkins, était “certainement une estimation”, mais basée sur un examen des tendances et en parlant avec les familles lors de leurs évaluations de logement.

Catholic Charities of the Archdiocese of New York, qui travaille pour aider les migrants, a vu une augmentation du nombre de demandeurs d’asile transportés par bus dans tout le pays. Beaucoup arrivent à New York avec des besoins de base tels que de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux, un abri et une aide juridique. «Chaotique», c’est ainsi que le directeur exécutif du groupe, Monseigneur Kevin Sullivan, a décrit l’état actuel des choses.

Alania Hughes, 21 ans, du Bronx, faisait partie des personnes qui ont passé la nuit dans un centre d’accueil la semaine dernière avec son fils de 1 an. Quand elle est arrivée à 21 heures, la ligne était à la porte. Son bébé a dormi dans sa poussette cette nuit-là. Pendant son séjour, elle a parlé à plusieurs familles arrivées du Texas.