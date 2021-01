Adamo Canto, 37 ans, assistant de restauration, a pris quelque 77 articles de la boutique de la galerie Queen’s, des casiers du personnel et de l’espace de stockage du prince Andrew entre novembre 2019 et août 2020, médias britanniques signalé . Il a plaidé coupable à trois affaires de vol et le tribunal de première instance de Westminster l’a condamné lundi à huit mois de prison.

Il a pris des articles d’une valeur allant jusqu’à 135 000 dollars, selon une enquête menée par la Commission royale et spécialisée de protection de la police de Londres. Son stock comprenait des chaînes de montre de poche en or, un pyjama en soie, une broche et des photos dédicacées du prince Harry, du prince William et de sa femme, Catherine, duchesse de Cambridge.