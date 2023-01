Adama Traoré: le contrat des Wolves s’épuise mais l’ancien homme du Barca accueille la pression | Nouvelles du football

“J’aime la pression, j’aime prouver que les gens ont tort…”

C’est le message d’un Adama Traoré confiant, livré avec un sourire ironique.

Traoré a connu une saison difficile. L’ailier des Wolves n’a réussi à faire que six titularisations, mais il y a une bonne raison à cela.

Traoré a à peine joué en pré-saison en raison d’une blessure et a ensuite eu du mal à entrer dans l’équipe sous l’ancien patron des Wolves, Bruno Lage, lorsqu’il a retrouvé sa forme physique.

“C’était un peu frustrant, ma blessure a pris un peu plus de temps. Je ressentais de la douleur et je n’étais pas à l’aise et c’était la situation, c’est le football et vous devez vous renforcer, je vais bien maintenant”, Traoré Raconté Sky Sports Nouvelles.

“Vous pouvez toujours vous améliorer, c’est la mentalité que j’ai tous les jours. Travailler sur moi-même tous les jours et être meilleur qu’hier.”



Traoré n’a fait que six départs pour les Wolves jusqu’à présent cette campagne





“Le truc du contrat…”

Traoré est en fin de contrat cet été, ce dont Julen Lopetegui a été interrogé à plusieurs reprises depuis qu’il est devenu le patron des Wolves.

C’est une décision qui sera chère à de nombreux fans des Wolves, car ils ont vu ce héros culte faire plus de 150 apparitions pour le club depuis son arrivée en 2018.

Alors la question sur les lèvres de beaucoup à Wolverhampton – va-t-il rester ?

“Je pense que tout le monde a posé des questions sur mon contrat”, a déclaré Traoré. “Pour moi, en ce moment, c’est important d’aider l’équipe à grandir et après on verra ce qui va se passer.”



Traoré dit qu’il aime la pression d’être un footballeur professionnel





Avec la fenêtre de transfert ouverte, l’avenir de Traoré continue de faire l’objet de spéculations constantes et il explique comment certains joueurs peuvent trouver l’attention difficile à gérer.

“Les fans ne voient pas la situation, la pression et les choses dans les coulisses. Ils voient ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parfois c’est faux”, a déclaré Traoré.

“La chose la plus importante pour les fans est de comprendre que ce qui est dans les médias n’est pas vrai, parfois il faut écouter le joueur.

“Les joueurs prennent la pression différemment, pour moi cela fait partie de mon travail, j’aime être un joueur de football et je travaille dur pour être sur le terrain et apprécier le jeu.

“Le contrat, cela dépendra du club, le club doit me parler et nous allons parler et nous verrons ce qui se passera…”

Lopetegui et un sort à Barcelone



L’ancien entraîneur du Real Madrid et de Séville, Julen Lopetegui, a été nommé patron des Wolves en novembre.





Lors de son passage à Barcelone l’année dernière, Traoré s’est heurté à Lopetegui alors qu’il était à Séville – alors comment a-t-il trouvé son patron actuel ?

“Il est bon. Il transmet un message à l’équipe pour qu’elle soit concentrée sur tous les aspects du jeu. Nous avons confiance en ce qu’il fait, c’est la chose la plus importante.” dit Traoré.

“Je pense que la mentalité est importante, quand quelqu’un avec qui vous travaillez croit en ce qu’il fait, cela a un impact sur les joueurs sur le terrain. Nous montrons que nous croyons en son travail et c’est la chose la plus importante.”

En janvier 2022, dans un mouvement peut-être surprise, Traoré est retourné en prêt au club de sa ville natale, Barcelone, une équipe qu’il a rejointe pour la première fois alors qu’il n’avait que huit ans.

C’était une expérience qu’il a clairement appréciée mais aussi dont il a appris.



L’international espagnol Traoré a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Barcelone





“C’était incroyable. Revenir dans ma ville natale, auprès de ma famille et de mes amis, c’était incroyable. Revenir dans le club avec lequel j’ai grandi, c’était très agréable”, a déclaré Traoré.

“J’ai beaucoup appris, la façon dont ils se préparent pour le match, l’état d’esprit, comment ils sont à l’intérieur du vestiaire… J’ai appris de beaucoup d’entre eux, (Sergio) Busquets, (Dani) Alves – ils m’ont tous impressionné.”

Les coéquipiers, les entraîneurs et les fans des Wolves de Traoré espèrent tous qu’il pourra appliquer ce qu’il a appris pendant son séjour à Barcelone pour les aider à échapper à la relégation cette saison – mais pense-t-il qu’ils peuvent le faire ?

“J’aime les fans, pour être honnête, ils me soutiennent toujours et je le leur rendrai en restant en Premier League.”