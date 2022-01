Adama Traoré: Barcelone en pourparlers avec l’attaquant des Wolves qui n’est pas convaincu par le rôle de Tottenham | Nouvelles du football

Barcelone est en pourparlers avec les Wolves sur un déménagement pour Adama Traoré, qui n’est pas convaincu par l’offre de Tottenham de l’utiliser dans une variété de postes.

Traoré préférerait déménager à Barcelone et le club a proposé un prêt avec une option de 29 millions de livres sterling pour rendre un accord permanent.

Le joueur de 26 ans a commencé sa carrière à Barcelone et est devenu un international espagnol.

Plus à venir…

Coup dur pour les Spurs mais l’attraction du Barça est forte

Analyse par Adam Bate de Sky Sports :

Manquer Adama Traoré représente un coup dur pour Antonio Conte et Tottenham – c’était un accord qui était considéré comme pratiquement sécurisé, le club souhaitant également ajouter d’autres signatures. Le fait de ne pas décrocher l’international espagnol leur laisse un problème.

Traoré avait été identifié pour donner de l’élan à l’aile arrière où Emerson Royal a manqué de créativité pour battre un homme dans le tiers adverse. Alors que la défense de Traoré a été remise en question, personne ne doute que sa capacité à porter le ballon aurait ajouté une nouvelle dimension.

Le discours est maintenant qu’il n’a jamais imaginé le poste. Traoré n’y a été utilisé qu’en désespoir de cause par Bruno Lage – lorsqu’il suivait Brentford et Crystal Palace – et a eu une dernière course à l’arrière sous Nuno Espirito Santo à l’automne 2019, avec des résultats mitigés.

Plus probablement, l’intérêt de Barcelone a changé d’avis. Bien que Traoré ait passé les six dernières années et demie en Angleterre, s’adaptant bien, la Catalogne a toujours été sa maison. Il a rejoint la formation des jeunes du Barca à l’âge de huit ans et a fait ses débuts en Liga pour le club à 17 ans.

La chance de revenir en tant que joueur international à son apogée et prêt à avoir un impact sous la direction de son ancien coéquipier Xavi Hernandez est une opportunité dont il aura rêvé. Maintenant, il semble prêt à saisir cette chance. Pour Tottenham, la recherche continue.

