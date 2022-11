Adam Woodyatt dirige les stars d’EastEnders rendant hommage à la légende Bill Treacher après sa mort à l’âge de 92 ans

ADAM Woodyatt a conduit les stars d’EastEnders à rendre hommage à la légende de l’émission Bill Treacher après son décès à l’âge de 92 ans.

L’acteur vétéran, qui jouait Arthur Fowler, était l’un des membres originaux de la distribution du feuilleton de la BBC et est apparu de 1985 à 1996.

Mardi, la famille de Bill a confirmé qu’il était décédé samedi soir après avoir souffert d’une santé déclinante pendant un certain temps.

Un communiqué a déclaré: “La famille de l’acteur Bill Treacher est triste d’annoncer que Bill est décédé samedi soir, 5 novembre 2022.

« Il avait 92 ans et sa santé déclinait depuis un certain temps. Il était très aimé par sa femme, Kate, son fils, Jamie et sa fille, Sophie.

“Bill était un acteur brillant et un mari et un père merveilleux, ainsi qu’un être humain très bien. Il va énormément nous manquer. »

Maintenant, l’acteur d’EastEnders Adam, 54 ans, qui est surtout connu pour avoir joué Ian Beale jusqu’en 2021, a conduit ses co-stars à rendre hommage.

Adam a déclaré à la BBC après avoir entendu la nouvelle choc: “Tant de souvenirs de travail avec Bill, la plupart d’entre eux impliquant qu’il nous a fait devenir des cadavres.

«Il aurait cette étincelle dans les yeux, vous commenceriez à rire et il n’a jamais été blâmé.

“J’adorais ça quand il essayait de se souvenir de ses répliques en répétition et qu’il faisait juste des gaffes et des fanfaronnades jusqu’à ce que le mot correct sorte.”





“Repose en paix Bill. J’espère qu’il y a des roses là-haut à entretenir », a-t-il conclu son hommage émouvant.

Todd Carty, qui a joué Mark Fowler dans le feuilleton de longue date, a également rendu hommage: «J’ai absolument adoré travailler avec [Bill]. Il n’était pas seulement un acteur incroyable, mais un homme gentil et sincère.

“Mes pensées vont à sa famille en ce moment. Il va beaucoup nous manquer, je ne l’oublierai jamais. Qu’il repose en paix.”

Letitia Dean, qui incarne Sharon Watts dans EastEnders, a convenu que Bill serait “beaucoup manqué” à ceux qui travaillaient avec lui.

“Bill était vraiment la vie et l’âme du plateau, c’était une joie absolue d’être avec lui et il avait toujours le sourire aux lèvres et une étincelle dans les yeux”, a-t-elle déclaré.

“Bill était un professionnel absolu, un homme merveilleux et il nous manquera beaucoup. J’envoie tout mon amour à sa famille.

Gillian Taylforth, qui a incarné Kathy Beale, a ajouté: “Bill était un homme merveilleux, merveilleux qui nous manquera vraiment.”

La BBC a publié une déclaration suite à l’annonce de la mort de Bill, alors que l’équipe d’EastEnders révélait sa “grande tristesse”.

La déclaration disait: «C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Bill Treacher. Bill a créé un personnage très aimé dans Arthur Fowler et, aux côtés de Wendy Richard, ils ont créé une famille emblématique dans les Fowlers qui restent toujours au cœur de la série.

«Bill a quitté EastEnders en 1996, c’est donc un véritable témoignage à la fois de lui et du personnage qu’il a créé dans Arthur, qu’il est toujours considéré avec tant d’affection.

“On se souviendra toujours de Bill pour son charme, son sens de l’humour – avec un sourire qui illuminait la pièce – et surtout comme un père de famille dévoué à sa femme et à ses enfants.

“Bill sera toujours tenu dans une grande affection par tout le monde à EastEnders et tous ceux qui ont aimé le regarder. Repose en paix Bill et merci pour les souvenirs.

