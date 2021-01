La star d’EASTENDERS, Adam Woodyatt, a laissé entendre qu’il avait quitté le feuilleton et Ian Beale serait tué ce soir.

L’acteur – qui a joué Ian pendant 35 ans dans le feuilleton de la BBC – a écrit un message sur Instagram qui laissait entendre que son temps sur le feuilleton était terminé.

Il a posté un message disant: « Je me demande toujours pourquoi les oiseaux restent au même endroit alors qu’ils peuvent voler n’importe où sur la terre. Ensuite, je me pose la même question. »

Adam pourrait-il quitter le savon pour de bon?

Cependant, les fans pensent qu’il y a un tournant à venir ce soir lorsque Sharon Watts tente d’empoisonner Ian Beale – il échangera leur nourriture.

Les téléspectateurs ont regardé hier soir alors que Sharon préparait soigneusement deux repas – bien qu’elle ait failli goûter le repas empoisonné avant de reculer.

Mais pendant qu’elle était occupée à préparer le dernier repas de son mari, Ian s’était faufilé dans sa chambre pour découvrir la preuve qu’elle lui mentait.

Il a trouvé le téléphone de son défunt fils Dennis et quand il l’a allumé, il s’est rendu compte qu’il n’était pas cassé et elle avait très probablement entendu le message qu’il avait laissé à propos de Ian l’enfermant sur le bateau pour mourir.

Elle et son ex Phil ont depuis longtemps prévu que Ian obtienne sa comeuppance en mourant pour ce qu’il a fait à Dennis.

Leur première tentative d’assassinat a échoué lorsque Phil a été dérangé de frapper correctement la tête d’Ian.

Et leur deuxième a été arrêté par Ben accidentellement.

Le départ de Sharon avec le poison prenait trop de temps alors elle a demandé à Phil de lui apporter quelque chose qui le tuerait en quelques minutes.

Et c’est ce qu’elle a mis dans sa nourriture pour le dîner de ce soir.

Cependant, maintenant Ian sait la vérité, les fans pensent qu’il va changer les assiettes et Sharon finira par s’empoisonner.

Sharon Watts d’EastEnders va assassiner Ian Beale après que Phil Mitchell utilise la mort de Dennis pour la convaincre

L’un d’eux a écrit: « J’espère qu’il change l’assiette sans qu’elle la regarde. »

Un second a dit: « C’est ce que je pensais. »

Un autre a ajouté: « J’ai pensé la même chose aussi mais je n’ai rien entendu ou lu sur le départ de Sharon. »