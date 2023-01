Adam Woodyatt d’EastEnders fait exploser une annonce de perte de poids car il est utilisé pour promouvoir un produit amincissant dangereux

L’ANCIEN acteur d’EastEnders, Adam Woodyatt, a frappé après que son image ait été utilisée pour promouvoir un produit diététique dangereux.

L’acteur, 54 ans, a dénoncé l’« arnaque » après avoir appris que des photos de lui avec une silhouette amincie étaient utilisées sans sa permission sur les réseaux sociaux pour vanter une marque de perte de poids.

Instagram

Adam a partagé sa colère contre le produit sur ses réseaux sociaux[/caption] Instagram

Adam a partagé cette légende sur instagram après avoir découvert l’arnaque[/caption]

La star du feuilleton de la BBC a partagé un cliché de l’annonce sur son instagram et a révélé sa colère face à la promotion frauduleuse.

Il a fulminé: «Un ami a vu cette publicité sur Facebook ou quel que soit son nom cette année et me l’a envoyée. C’est 100% RIEN à voir avec moi.

“Je suis également au courant de plusieurs comptes prétendant être un compte personnel ou privé pour moi sur Instagram, peu importe combien de fois nous les signalons ou les bloquons, un autre apparaît.

Adam a poursuivi: “Je suis sur Twitter et Facebook mais je les utilise rarement, c’est le compte que j’utilise régulièrement même si je ne réponds pas souvent aux commentaires (je devrais probablement interagir un peu plus que moi) et je ne vérifie jamais les messages .”

Il a terminé par un simple avertissement : “S’il vous plaît, soyez prudent sur les réseaux sociaux.”

Adam n’est pas la seule star à avoir dénoncé de telles escroqueries, car Lorraine Kelly a récemment exprimé son dégoût face à une publicité similaire.

La favorite de la télévision, qui a montré son incroyable perte de poids d’une pierre et demie l’année dernière, a été horrifiée lorsqu’elle a repéré une marque diététique utilisant son nom et son visage pour promouvoir ses produits.

Lorraine, 63 ans, n’a pas tardé à dénoncer l’escroquerie sur Internet après avoir fait des déclarations choquantes sur sa perte de poids.

La fausse marque FIGUR a suggéré que Lorraine avait atteint sa perte de poids grâce à des “pilules brûlant les graisses” et avait donné des “échantillons” à une foule de ses amis célèbres – dont Emma Willis et Carol Voderman.

Furieuse des commentaires dangereux, Lorraine a déclaré qu’elle demanderait des conseils juridiques à ce sujet et a exhorté ses partisans à ne pas croire ces fausses affirmations.

Elle a riposté et a critiqué les affirmations en écrivant: “C’est de la merde et j’ai signalé – s’il vous plaît, ne croyez pas ce b ***** absolu.

« Je suis furieux et je vais prendre des conseils juridiques.

Rex