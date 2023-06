Adam Wainwright vacille dans London Series : « C’est l’un des pires débuts de ma carrière »

LONDRES – Alors qu’ils se préparaient à l’opportunité de participer à la deuxième série de Londres de la Major League Baseball, les Cardinals étaient déterminés à faire de la traversée de l’étang un simple voyage d’affaires.

L’impact et l’importance de la série n’ont pas échappé à l’organisation. Les joueurs et les entraîneurs, ainsi que le personnel de la réception, ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de jouer au Royaume-Uni et leur gratitude pour la chance d’aider à promouvoir le jeu à l’étranger. Mais étant donné l’état épouvantable des Cardinals – qui sont entrés en jeu samedi après avoir passé 60 des 87 jours précédents à la dernière place de la Ligue nationale centrale – chaque série est considérée comme une victoire incontournable. Une différence de lieu, d’ambiance ou même de pays ne changerait rien à cela, et le record de 31-44 de l’équipe à l’approche du week-end n’a fait que le souligner davantage.

Ainsi, lorsque les Cardinals ont pris le terrain au stade de Londres samedi soir, devant une foule de 54 662 personnes désireuses d’assister au passe-temps américain en Angleterre, ils ont essayé de ne pas laisser l’ampleur de la série ou l’attention internationale peser sur leur jeu.

Les Cubs ont infligé une raclée royale à Adam Wainwright, éliminant le vétéran de 19 ans du match avant qu’il ne puisse enregistrer un retrait en quatrième manche. Wainwright a accordé sept points, un sommet de la saison (dont six avec deux retraits) et 11 coups sûrs dans un départ qu’il a décrit comme « l’un des pires » de sa carrière. Ian Happ a réussi deux circuits et Christopher Morel a récolté trois coups sûrs pour battre Chicago. Les Cardinals, d’autre part, n’ont pas réussi à frapper le partant des Cubs Justin Steele jusqu’à ce que Jordan Walker fasse un simple pour prendre la tête en fin de cinquième. Ils ont frappé huit fois contre Steele, égalant un sommet de la saison pour le gaucher. Et encore une fois, le manager Oli Marmol s’est gratté la tête pour obtenir des réponses après le match, alors qu’il tentait d’expliquer une autre défaite décevante.

Voyage d’affaires? Plus comme les affaires comme d’habitude.

Ian. Happ. ENCORE. 2 home runs en 2 aux battes aujourd’hui ! 📺 : Séries londoniennes sur FOX pic.twitter.com/xp1hpSBCwH – FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 24 juin 2023

« Il n’y a pas d’autre moyen de le catégoriser que (Wainwright) a eu une mauvaise journée », a déclaré Marmol aux journalistes après le match.

Ce serait un euphémisme du point de vue de Wainwright, qui était visiblement découragé dans le club-house des Cardinals après le match. Wainwright avait ouvertement parlé de l’importance du lancer dans la London Series – en particulier le match d’ouverture – et de combien il chérissait l’opportunité d’aider à promouvoir le jeu de baseball auprès de ceux qui ne le connaissaient peut-être pas. Mais après la performance de samedi, il n’a parlé que de son manque d’exécution et de la déception qui a suivi.

« Je suis assez triste à ce sujet, honnêtement », a déclaré Wainwright. « J’ai lancé terriblement en essayant de faire des fans des Cardinals, mais nous n’en avons pas fait aujourd’hui à cause de moi. Tout ce jeu était de ma faute. J’ai lancé terriblement, j’ai mis notre équipe dans une mauvaise passe et nous avons perdu le match à cause de moi.

Après une première manche de 12 lancers où il a retiré les trois premiers frappeurs des Cubs dans l’ordre, Wainwright a ouvert le bas de la seconde en servant un plomb 2-2 à Happ, qui l’a rapidement écrasé au point mort pour un circuit en solo. Wainwright ne s’en est jamais remis. Il a perdu le contrôle de sa balle rapide et n’a pas pu faire tourner son cutter ou sa balle courbe, cette dernière étant sa signature autour de laquelle il structure le reste de son arsenal. Il était incapable de garder le ballon au sol et, pour tenter de le corriger, il a soit accroché des lancers, soit les a tirés d’un pied à l’extérieur. Sa sortie, selon ses propres mots, était « une tempête parfaite d’horreur ».

« Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu’à mi-chemin de la deuxième (manche), j’ai cessé d’être en mesure de faire tomber le ballon », a déclaré Wainwright. « Ça ne tournait pas bien. Le coupeur et la balle courbe étaient tous les deux terribles aujourd’hui, je n’avais pas la maîtrise de la balle rapide. Cela ne me laisse pas beaucoup de terrain avec. … Parfois, lorsque vous jouez au golf, le trou semble vraiment petit. Aujourd’hui, la zone de frappe semblait vraiment petite. Je ne me sentais pas à l’aise là-bas. C’est l’un des pires débuts de ma carrière. Je déteste le faire sur une scène internationale.

C’est tout @Louveteaux aujourd’hui à Londres ! Tauchman en amène un autre avec un doublé pour porter le score à 6-0 sur les Cardinals! 📺 : Séries londoniennes sur FOX pic.twitter.com/rLJH7SOxk4 – FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 24 juin 2023

Ce qui a peut-être rendu les débuts de Wainwright encore plus décevants, c’est le déroulement de sa saison dans son intégralité. Après son retour chez les Cardinals pour un contrat d’un an de 17,5 millions de dollars, Wainwright a déclaré qu’il prendrait sa retraite après la saison 2023, mettant fin à une carrière remarquable passée uniquement à Saint-Louis. Mais sa dernière saison s’est éloignée de son parcours idéal. Après avoir débuté pour l’équipe américaine lors de la Classique mondiale de baseball, Wainwright a raté le premier mois de la saison en raison d’une blessure à l’aine qu’il a subie en soulevant des poids un jour de congé. Depuis son retour, il a enregistré une MPM de 6,56 et un WHIP de 1,82 avec seulement 24 retraits au bâton en 46 2/3 de manches. Wainwright a déploré un manque de sensation pour sa balle courbe cette année, mais était optimiste quant au terrain après son précédent départ samedi dernier contre les Mets, lorsqu’il a accordé trois points mérités en 6 1/3 manches dans sa meilleure performance globale de la saison.

« Ouais, j’ai trouvé (ma balle courbe) le dernier match. J’espérais en quelque sorte que cela resterait », a déclaré Wainwright. « Mais je ne sais pas si c’était juste ma balle courbe aujourd’hui. Ma commande de balle rapide était terrible et mon cutter était le pire qu’il ait été cette année.

« Je viens de terminer un match où j’ai été le plus profond à ce jour, suivi du pire départ que j’ai eu depuis longtemps », a-t-il ajouté. « Je vais le jeter. Honnêtement, c’est la seule chose que je peux faire. Je sais que j’ai laissé tomber beaucoup de gens aujourd’hui, à l’intérieur comme à l’extérieur. Je vais le porter, le posséder et passer à autre chose.

Les Cardinals tenteront de faire ce que Wainwright a suggéré: effacer une autre défaite et espérer sauver la série lors du match en matinée de dimanche, même s’ils ont dû pivoter du match qu’ils envisageaient. St. Louis prévoyait de lancer Jack Flaherty contre Marcus Stroman de Chicago (qui a lancé 14 départs de qualité à la NL cette année), mais a rayé Flaherty avant le match de samedi en raison d’une tension à la hanche droite. Matthew Liberatore prendra le départ à la place.

« Chaque victoire est importante », a déclaré Marmol. « Évidemment, gagner demain est extrêmement important. Nous voulions prendre les deux. Laissé tomber le premier, nous devons passer à demain.

Telle est l’histoire de Saint-Louis cette saison. Peu importe qui ou où ils se tournent, les Cardinals ne peuvent tout simplement pas trouver de solution à leur piètre jeu. Même le changement de décor le plus radical n’a pas changé le résultat. Ils passeront donc en effet au match de dimanche, dans l’espoir d’éviter à la fois un balayage et de tomber à 15 matchs sous .500, encore une fois.

De retour aux affaires.

(Photo d’Adam Wainwright : Peter van den Berg / USA Today)