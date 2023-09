Adam Wainwright donnera un concert d’après-match après le dernier départ à domicile des Cardinals

Saviez-vous qu’Adam Wainwright avait du chant ?

C’est vrai, et il est prêt à présenter de nouvelles chansons aux fidèles des Cardinals après son dernier match à domicile au Busch Stadium le 30 septembre. La set list de Wainwright fera partie d’un hommage de trois jours au légendaire droitier.

Le stade est sur le point d’organiser une distribution de billets thématiques pour commémorer l’esprit de voyage de Wainwright (les fans fidèles du Cardinal connaissent bien sa série de tournées historiques du stade). Cela aura lieu le vendredi 29 septembre et les fans recevront des maillots avec l’inscription « Forever in the Waino Era ».

Samedi, il animera son concert d’après-match, accompagné de plusieurs personnes qui étaient avec lui lors de son interprétation du « Star Spangled Banner » lors de la journée d’ouverture. Wainwright a déclaré qu’il présenterait trois nouvelles chansons de son prochain album lors de ce concert. Un feu d’artifice suivra sa prestation.

Dimanche, les fans âgés de 16 ans et plus recevront une guitare de 21 pouces inspirée de Wainwright. Le recto comportera son nom, son numéro et le logo de l’équipe, tandis que le verso montrera une image de lui jouant de la guitare à côté d’une signature. Toutefois, seuls les 25 000 premiers fans présents recevront la guitare. Durant l’avant-match, les Cards organiseront une cérémonie rendant hommage à ses 18 ans de carrière. Plusieurs anciens coéquipiers et dirigeants d’équipe y participeront.

Wainwright, qui est avec les Cards depuis 2005, affiche une fiche en carrière de 199-128, avec une MPM de 3,54 et 2 1999 retraits au bâton. Il est trois fois All-Star, deux fois vainqueur du Gold Glove et a remporté le titre des World Series à St. Louis en 2006.

Ce sera une célébration de trois jours dédiée aux escapades de Wainwright, et ce ne serait pas bien si la talentueuse sommité n’imprimait pas sa propre empreinte sur les festivités.

