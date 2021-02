ADAM Thomas a laissé entendre qu’il devait retourner à Emmerdale.

L’acteur – qui a joué Adam Barton dans le feuilleton ITV – a suscité des spéculations sur un retour avec une publication sur les réseaux sociaux sur la prise d’un nouveau script.

Il a posté: « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai pris un script … Il est temps de revenir. »

Les fans ont immédiatement pensé qu’il faisait référence à son rôle de créateur dans Emmerdale en tant que fermier Adam.

Les téléspectateurs ont vu Adam pour la dernière fois sur le feuilleton en janvier 2018, alors qu’il était en fuite pour un meurtre commis par sa mère Moira Barton.

Il a fui à l’étranger et entre-temps, il a été révélé qu’il avait évolué et était dans une nouvelle relation.

Son ex-femme Victoria a également évolué malgré le traumatisme d’avoir été violée par Lee Posner.

Elle a trouvé l’amour avec le frère de Lee, Luke, et le couple a été heureux, même si elle a récemment découvert qu’il lui avait menti sur sa sexualité.

Les téléspectateurs savent que Luke était en couple avec un homme avant de venir au village – mais il a menti à Victoria et a insisté sur le fait que ce n’était qu’une aventure d’une nuit.

La vérité devant émerger, les fans veulent qu’Adam revienne avec Victoria.

L’un d’eux a écrit: « PLZ BE EMMERDALE NOUS AVONS BESOIN DE VOUS »

Adam Barton d’Emmerdale s’échappe de prison et s’enfuit en Europe

Une seconde dit: « EMMERDALE SCRIPT? Adam Barton revient sur les cartes? Alors j’ai hâte de voir ce que tu feras ensuite. »

Un autre a ajouté: « @emmerdale, j’espère que vous êtes de retour dans le Yorkshire.

« J’ai besoin de la bromance avec @DannyBMiller »