Adam Thomas de Strictly révèle une vilaine blessure qui pourrait mettre en danger les débuts du spectacle quelques jours seulement avant le spectacle en direct

ADAM Thomas a révélé une vilaine blessure qui pourrait mettre en danger ses débuts à Strictly Come Dancing.

La star du Waterloo Star, 35 ans, et sa partenaire strictement professionnelle Luba Mushtuk se produiront en direct pour la première fois ce week-end.

Mais il est clair que leurs répétitions difficiles ont déjà eu des conséquences néfastes sur Adam, qui a montré une blessure au poignet.

Dans de nouveaux clichés de lui et Luba se dirigeant vers l’entraînement, on pouvait voir l’acteur se débattant avec un support de poignet.

Adam était habillé de façon décontractée avec une chemise à carreaux, un jean foncé et des baskets tandis que Luba avait l’air de bonne humeur alors qu’elle organisait un spectacle pour les photographes en attente.

L’ancienne star d’Emmerdale avait déjà riposté aux allégations de « réparation » après qu’il soit apparu que sa femme Caroline était professeur de danse.

Il a dit aux fans : «[I’ve got] Aucune expérience en danse, je n’ai jamais dansé auparavant.

« J’ai dit cela à ma femme l’autre jour, le fait que ma femme soit professeur de danse et que je n’aie jamais appris à danser me laisse perplexe, mais ensuite elle m’a dit que je ne lui ai pas non plus appris à jouer. .

« Je n’ai aucune expérience en danse, donc c’est définitivement une première pour moi, mais encore une fois, j’ai hâte d’apprendre, de sortir et de faire mon truc. »

