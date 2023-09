Adam Thomas de Strictly retient ses larmes en s’excusant d’avoir laissé tomber son partenaire de danse

ADAM Thomas a ravagé ses larmes lors de l’émission Strictly de ce soir et s’est excusé d’avoir laissé tomber son partenaire de danse.

La star de Waterloo Road est devenue émue après sa performance avec Luba Mushtuk.

BBC

Adam Thomas a refoulé ses larmes pendant l’émission Strictly de ce soir et s’est excusé d’avoir laissé tomber son partenaire de danse.[/caption] BBC

L’acteur a reçu des critiques sévères pour sa danse[/caption]

Adam avait dansé un tango mais avait été critiqué par les juges concernant ses compétences techniques.

Après la performance, la juge en chef Shirley a déclaré : « Caractère bon, jeu de jambes doux mais erreurs et éléments désynchronisés. »

Alors que Motsi Mabuse a commenté : « Les compétences d’acteur ont aidé à le vendre, plus engagées et puissantes mais nécessitaient une technique plus forte. »

Leurs commentaires ont laissé Adam, 35 ans, en larmes et on pouvait le voir s’essuyer les yeux.

Après avoir rejoint Claudia Winkleman et ses collègues candidats à l’étage, Adam a déclaré : « Je ne souris pas maintenant, je vais être honnête avec vous.

«J’ai fait de mon mieux et j’ai l’impression d’avoir laissé [Luba] en bas, je suis désolé.

Mais Luba l’a rapidement rassuré et lui a répondu : « J’ai adoré danser ça avec toi, je suis tellement fière. »

Cela survient alors qu’Adam a posté une photo de sa femme et de ses enfants sur le plateau de la BBC avec lui pendant les répétitions.

Il a été inondé de soutien de la part des fans lorsqu’il a écrit : « Tant que j’ai tout ça, tout le reste n’est que de la musique de fond… que j’essaie de danser aussi ahha !!!

« Viens sur moi!!!!! Vous devez commencer à vous encourager maintenant, soyez votre plus grand fan !!

« Allons-y !! J’ai ce x.

Strictly Come Dancing est diffusé sur BBC One et iPlayer.

Instagram

Plus tôt, Adam avait été inondé de soutien lorsqu’il avait posté une photo de sa femme et de ses enfants sur le plateau de la BBC avec lui pendant les répétitions.[/caption]