Adam Silver dit que l’annonce disciplinaire de Ja Morant est en attente

Adam Silver révèle que le verdict sur la punition de Ja Morant pour avoir brandi une autre arme sur Instagram est en attente jusqu’à la fin de la finale.

Grizzlies de Memphis la star Ja Morant a été suspendue de toute activité d’équipe après avoir été vue sur Instagram agitant une arme, encore une fois. La suspension était un geste les mains vides car les Grizzlies étaient déjà éliminés des séries éliminatoires de la NBA. Depuis lors, des rumeurs de suspension ont circulé sur la sévérité de la punition pour Ja qui avait déjà reçu une tape sur le poignet. Hier, avant le premier match de la finale de la NBA, le commissaire Adam Silver a donné un léger aperçu de la gravité de la punition.

« Nous avons découvert une bonne quantité d’informations supplémentaires », a déclaré Silver. « Nous aurions probablement pu le faire maintenant, mais nous avons décidé qu’il serait injuste pour ces joueurs et ces équipes d’annoncer cette décision au milieu de cette série. »

Silver pense que cela pourrait être une distraction de la finale est le plus gros indice que la punition sera sévère. Cependant, des semaines avant son dernier incident avec une arme à feu, il s’est assis dans le bureau de Silver et a promis un meilleur comportement. Avec les choix irresponsables faits par Ja, quelle que soit la punition, elle sera justifiée. Selon certaines informations, la NBA et l’Association des joueurs se sont consultées sur la sanction et se sont mises d’accord sur ce qu’elle pourrait être. Espérons que ce sera le signal d’alarme de Morant pour se ressaisir. Il est presque assuré d’être bientôt le visage de la ligue et tâtonne à chaque étape du chemin.