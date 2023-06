Le gardien des Memphis Grizzlies, Ja Morant, ne fera l’objet de mesures disciplinaires de la part de la NBA qu’après la finale, a déclaré jeudi le commissaire de la ligue, Adam Silver, lors d’une conférence de presse.

« Pour évaluer quelle discipline est appropriée – si tel est le cas – nous examinons l’historique des actes antérieurs, mais nous examinons également l’historique des joueurs individuels et la gravité de la conduite », a déclaré Silver. « Ce sont toutes des choses qui sont prises en compte. Ce n’est pas une science exacte. Cela revient à un jugement en fin de compte de ma part et de celle de mes collègues du bureau de la ligue.

« En termes de timing, nous avons découvert une bonne quantité d’informations supplémentaires. Nous pourrions probablement l’avoir à la tête maintenant, mais nous avons pris la décision – et je crois que l’Association des joueurs est d’accord avec nous – que ce serait injuste à ces joueurs et à ces équipes d’annoncer les résultats de cette enquête. Et étant donné que nous sommes dans l’intersaison, et qu’il est maintenant suspendu par les Memphis Grizzlies pour une durée indéterminée, rien n’aurait changé de toute façon dans les prochaines semaines.

« Mon sentiment est maintenant que peu de temps après la conclusion de la finale, nous annoncerons le résultat de cette enquête. »

Morant a été suspendu indéfiniment par les Grizzlies le 14 mai après avoir semblé tenir une arme à feu dans une autre vidéo sur les réseaux sociaux diffusée en direct sur Instagram. Morant a été suspendu huit matchs pour un incident similaire en mars et condamné à une amende estimée à 669 000 $ en salaire. Au cours de cette période de deux semaines, Morant a demandé des conseils dans un établissement de Floride.

Suite à sa dernière suspension, Morant a publié la déclaration suivante via ESPN :

« Je sais que j’ai déçu beaucoup de gens qui m’ont soutenu. C’est un voyage et je reconnais qu’il y a encore du travail à faire. Mes paroles ne signifient peut-être pas grand-chose pour le moment, mais j’assume l’entière responsabilité de mes actions. Je m’engage à continuer à travailler sur moi-même. »

Morant, 23 ans, a signé l’été dernier une prolongation de contrat de recrue désignée de cinq ans d’une valeur de 193 millions de dollars en salaire garanti. Il a récolté en moyenne 26,2 points, 8,1 passes décisives, 5,9 rebonds et 1,1 interceptions par match pour les Grizzlies n ° 2 au cours de la saison régulière 2022-23.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Asssociation nationale de Basketball Grizzlies de Memphis

Tendance NBA Heat vs Nuggets: cotes MVP de la finale 2023, meilleurs paris, choix d’accessoires pour le match 1

Rester dans le repêchage de la NBA ou retourner à l’école ? Ces joueurs font face à un choix difficile

Le retour de Zach Edey à Purdue est une aubaine pour le basket-ball universitaire





Cotes du championnat NBA 2023: les favoris des Denver Nuggets pour remporter le titre

La star du Kentucky, Oscar Tshiebwe, reste au repêchage de la NBA 2023

Calendrier des éliminatoires de la NBA 2023: comment regarder les finales de la NBA, la télévision, le streaming, gratuitement





Suivi des entraîneurs de la NBA 2023 : actualités, rumeurs, interviews, changements de personnel

Heat vs Nuggets: prédiction des finales NBA, choix, cotes du match 1, cotes de la série, calendrier

Les débuts estivaux de Wembanyama en NBA pourraient avoir lieu à Sacramento, pas à Las Vegas