Adam Silver aborde la querelle entre James Harden et les 76ers | Le salon des cartons

La NBA reviendra dans moins d’une semaine et le commissaire Adam Silver rejoint The Carton Show. Craig Carton ne perd pas de temps à demander à Silver son avis sur les joueurs qui semblent tenir leurs équipes en otage lorsqu’ils veulent se retirer, citant spécifiquement James Harden et les 76ers de Philadelphie comme exemple. Silver aborde le bras de fer entre Harden et le président des 76ers, Daryl Morey, et répond s’il pense que les joueurs ont trop d’agence dans la ligue.

IL Y A 3 MIN・le spectacle des cartons・2:38