Adam Schiff se présentera contre Porter pour le siège de Feinstein au Sénat de Californie

Adam Schiff était partout pendant les années Donald Trump. Qu’il s’agisse d’enquêter sur l’ingérence russe dans les élections de 2016 et les liens potentiels entre Trump et la Russie au sein de la commission du renseignement de la Chambre, de poursuivre l’affaire pour destituer Trump pour ses pressions sur l’Ukraine pour qu’elle déterre Joe Biden, ou d’interroger des témoins dans le cadre de la commission du 6 janvier , Schiff a été un visage omniprésent des démocrates anti-Trump pendant la majeure partie de la dernière décennie.

Maintenant, fraîchement expulsé du comité qu’il dirigeait autrefois, il se présente au Sénat de Californie et répond à l’appel de la représentante Katie Porter pour une confrontation progressiste au Sénat dans l’un des États les plus libéraux du pays. Sa course deviendra un test de la résistance de la rage inspirée par Trump des six dernières années.

“Quand un dangereux démagogue a tenté de saper notre démocratie, je n’étais pas sur le point de le laisser faire”, déclare Schiff dans une vidéo lançant sa campagne sur Twitter. “Après tout cela, j’aimerais pouvoir dire que la menace des extrémistes MAGA est terminée. Ce n’est pas.”

Notre démocratie est en grand danger. Parce que les dirigeants du GOP se soucient plus du pouvoir que de toute autre chose. Et parce que notre économie ne fonctionne pas pour des millions d’Américains qui travaillent dur. Nous sommes dans le combat de notre vie, un combat que je suis prêt à mener en tant que prochain sénateur américain de Californie. pic.twitter.com/H0Pa0EhhMu – Adam Schiff (@AdamSchiff) 26 janvier 2023

Schiff entre dans un domaine qui pourrait devenir plus encombré. Porter a été la première démocrate californienne à annoncer sa campagne au début du mois, lançant un concours qui semblait être suspendu jusqu’à ce que la titulaire actuelle, la sénatrice Dianne Feinstein, décide de prendre sa retraite. Feinstein, la démocrate la plus ancienne au Sénat à l’heure actuelle, aurait 91 ans si elle se présentait à nouveau en 2024 et on s’attend à ce qu’elle prenne sa retraite ; elle ne l’a pas encore fait officiellement, cependant.

D’autres membres californiens du Congrès réfléchissent encore à des courses: la représentante de la Californie du Nord, Barbara Lee, aurait déclaré à ses collègues du Congressional Black Caucus qu’elle se préparait à se présenter, tandis que son compatriote, le représentant de la région de la baie, Ro Khanna, est toujours en train de se décider.

Quelques-uns des débuts de Porter progressive endosseurs ont déjà riposté à Schiff pour ne pas être assez progressiste et pour acceptant auparavant Argent PAC de “Big Oil, Big Pharma, prêteurs sur salaire et banques de Wall St”. Autre des reproches des progressistes californiens révèlent l’une des tensions centrales de la campagne naissante de Schiff: comment organiser une course primaire attrayante alors que son plus grand atout est un appel passéiste à la nostalgie anti-Trump, #Resistance-era au lieu d’un programme tourné vers l’avenir soutenu par un bilan de plaidoyer au Congrès, comme Porter, Khanna et Lee.

La course au Sénat de Californie sera une bataille sur l’idéologie, la représentation et la mémoire

Les démocrates qui finiront par se présenter devront trouver des moyens de se distinguer, étant donné qu’ils occupent tous de l’espace sur le flanc gauche du Parti démocrate.

Lee est un libéral anti-establishment de la vieille école dont le nom est largement reconnu dans la région de la baie. Khanna s’est davantage fait un nom en tant que technocrate et morveux dans les domaines de la technologie, de l’antitrust et de l’économie, et a coprésidé la campagne présidentielle de Bernie Sanders en 2020. Porter vient de la voie Elizabeth Warren du parti. Mais l’identité de Schiff au Congrès a été façonnée par ses liens avec l’establishment.

Membre de la Coalition néo-démocrate à la Chambre, il n’est pas aussi à gauche que certains de ses rivaux, mais il n’est pas centriste et a occupé une voie en tant que démocrate libéral assez standard, soutenant fréquemment l’augmentation des dépenses de défense, le soutien à Israël, et la liberté de la presse à l’étranger.

Schiff n’aura peut-être pas à s’appuyer trop sur ces parties de son curriculum vitae, en particulier avec la troisième candidature présidentielle de Trump en cours. Le sondage interne de Porter montre que Schiff sera probablement son plus grand défi, décrochant facilement une place aux élections générales (le système primaire ouvert de la Californie déplace les deux premiers votants lors de la primaire de juin à une élection générale, quel que soit le parti).

Cela ne veut pas dire que Schiff se dirigera vers le général si le terrain devient bondé. Pour réussir, il devra faire des percées auprès des électeurs latinos, noirs et asiatiques de la classe ouvrière de l’État, et gagner les progressistes du nord de la Californie et les électeurs blancs diplômés d’université qui constitueront probablement l’essentiel du soutien de Porter. Contrairement à Porter et à ses autres adversaires potentiels, qui sont tous deux des personnes de couleur, Schiff ne pourra pas faire appel à l’identité ou à la représentation personnelle. Une victoire pour lui serait également une perte pour la représentation des sexes au Sénat, où près de 70 % des membres sont des hommes blancs.

La population raciale et idéologiquement diversifiée de l’État en fera l’une des courses les plus compétitives de 2024. Bien que les démocrates soient près de deux fois plus nombreux que les républicains dans l’État, le succès des candidats progressistes n’est pas garanti, ce sur quoi Schiff pourrait éventuellement capitaliser s’il peut faire appel à les nombreux modérés qui composent l’électorat général. Malgré sa représentation dans les médias populaires comme un État fou avec des idéaux ultra-progressistes et diplômés d’université, la Californie ne fait pas partie des États avec le pourcentage le plus élevé de résidents diplômés d’université.

Cela signifie trouver un message qui résonne auprès des démocrates de diverses idéologies, niveaux d’éducation et identités. Que ce soit un message axé sur la défense de la démocratie et la résistance à Trump, cela se confirmera avec le temps. Au moins une star des années Trump a déjà transformé ce message en pouvoir politique: Dan Goldman, l’avocat principal de ce premier procès en destitution dirigé par Schiff, a gagné dans un groupe bondé de progressistes et de libéraux se présentant dans le 10e district du Congrès de New York. Primaire démocrate et est maintenant membre du Congrès.

Mais gagner dans un électorat de 750 000 New-Yorkais est une chose. Convaincre une pluralité de 27 millions d’électeurs californiens éligibles en est une autre.