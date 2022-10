Adam Sandler sur les rôles de “perdant”: “C’est en moi”

Adam Sandler a admis lors d’une nouvelle interview qu’il y a une partie de lui qui ne se sent pas à sa place dans sa carrière.

Sandler, 56 ans, a cimenté sa brillante carrière d’acteur avec des rôles dans des films tels que “The Wedding Singer”, “Punch-Drunk Love” et plus récemment “Hustle”. Le personnage de chacun de ses films est familier à Sandler, celui qu’il a joué à plusieurs reprises.

“J’ai juste une partie naturelle de mon cerveau qui donne l’impression que je n’appartiens pas ici”, a déclaré Sandler dans le podcast “Little Gold Men” de cette semaine. “Ce sentiment d’inconfort et de perdant que je fais depuis des années, c’est en moi.”

Bien que Sandler ait le sentiment de ne pas appartenir, il maintient un calendrier de projets chargé.

La prochaine étape pour l’acteur est un film Netflix, une tournée de comédie stand-up et un autre projet avec les frères Safdie – avec qui Sandler a déjà travaillé pour “Uncut Gems”.

Sandler a également expliqué ce qu’il ressentait à propos de certains de ses travaux passés.

“Je ressens la même chose dans le sens où j’ai toujours été très excité de le faire. Je ne regarde aucun de mes vieux trucs et je me dis : ‘Wow, tu as réussi, mec.’ Je me dis généralement: “Wow, tu t’en sortais juste, mec””, a déclaré Sandler. “Je pense que je m’installe de plus en plus en tant qu’être humain, mon jeu change probablement au fil des ans.”

“J’ai toujours pensé que je faisais la bonne chose sur le moment, et je le fais toujours, mais je repense même à des trucs d’il y a cinq ans et je me dis : ‘Oh, j’aurais dû faire ça, mec, c’était un peu bizarre choix que tu as fait là-bas, mec. Qu’est-ce qui s’est passé ? Peut-être que je l’ai joué trop gros ou peut-être que je l’ai joué – j’essayais trop de montrer ce que je ressentais à ce moment-là ou la blague était exagérée ou quoi que ce soit”, a-t-il expliqué.

“Mais cela signifiait beaucoup pour moi et j’y croyais alors, donc je le soutiens toujours.”

Sandler a commencé sa carrière “Saturday Night Live” en 1990. Il a d’abord été embauché comme écrivain et est ensuite apparu dans l’émission de sketchs comiques jusqu’en 1995.

L’acteur a ensuite joué dans des films hollywoodiens, notamment “Billy Madison”, “Happy Gilmore”, “50 First Dates”, “The Longest Yard” et “Just Go With It”.

Avant de lancer sa carrière, Sandler a fréquenté la Tisch School of the Arts de l’Université de New York.

