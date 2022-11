Adam Sandler rend hommage à Budd Friedman après la mort du fondateur d’Improv à 90 ans: “Je ne remercierai jamais assez cet homme”

Budd Friedman, connu pour avoir lancé la carrière de nombreux comédiens notables en tant que fondateur de l’improvisation, est décédé samedi à Los Angeles. Il avait 90 ans.

Adam Sandler a partagé sa gratitude pour avoir eu la chance de connaître Friedman, qui l’a aidé à se faire un nom dans le circuit de la comédie.

“Budd Friedman. Je ne remercierai jamais assez cet homme pour ce qu’il nous a tous donné”, a tweeté Sandler dimanche. “Une maison de comédie. Tout le temps de la scène. Tous les conseils. Tous les encouragements. Un endroit où les comédiens peuvent se retrouver et ne parler que de comédie.”

Friedman a ouvert l’Improv à Manhattan en 1963 avant de lancer un deuxième emplacement à West Hollywood sur Melrose Avenue en 1974. Il a été le premier manager de Bette Midler et a aidé Richard Pryor, Jay Leno, Jerry Seinfeld, Chris Rock, Larry David et Andy Kaufman à pénétrer les affaires.

The Hollywood Improv a partagé un clip de Friedman tout en expliquant comment il “a changé le monde” avec sa vision de rassembler les gens à travers la comédie.

“Le monde de la comédie a perdu un géant aujourd’hui”, a écrit le club. “En 1963, il a changé le monde de la comédie en créant le premier club de comédie pour que les masses se rassemblent dans le rire. En 1963, il a changé le monde. Il est devenu mondial. C’était un pionnier. C’était un gentleman. C’était un luminaire. “

Friedman serait mort d’une insuffisance cardiaque, selon The Hollywood Reporter. Il a écrit “The Improv: An Oral History of the Comedy Club That Revolutionized Stand-Up” en 2017, avec une préface de Jay Leno.

Il a décrit la découverte de Robin Williams dans le livre, “” À partir du moment où il est entré, il était évident pour moi et pour tout le monde qu’il allait devenir une grande star, peut-être même l’une des plus grandes que nous ayons jamais vues, ce qui, bien sûr, s’est avéré être vrai au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer.”

Les jours de comédie de Budd ont commencé après l’ouverture du lieu de Manhattan pour que les artistes de Broadway puissent passer du temps après les spectacles.

Il a embauché Liza Minnelli pour chanter, Barry Manilow a joué du piano et Rodney Dangerfield était autrefois un hôte. Danny Aiello a également été embauché une fois pour être videur.

Rob Schneider a tweeté : “Budd Friedman est décédé hier. Budd a littéralement inventé le club de comédie moderne. Il m’a permis, à moi et à tant d’autres, de faire vivre nos familles en faisant ce que nous aimons ! C’est grâce au soutien et à la gentillesse de Budd que j’ai eu la chance de vivre mes rêves et d’être découvert.”

Richard Lewis a écrit comment Friedman a agi comme une figure paternelle après la mort de son propre père “héros” en 1971.

“J’ai été perdu et retrouvé par cet homme qui était un véritable faiseur de rois pour de nombreux jeunes comédiens dans sa célèbre improvisation”, a tweeté Lewis. “À bien des égards, il m’a sauvé la vie. Je l’aimais, lui et sa famille. RIP mon pote.”

George Wallace a partagé une photo avec Friedman et a écrit : “Nous aurons tous la lumière un jour. Merci pour tout, Budd Friedman. Ils dégagent l’allée pour vous à cette grande improvisation dans le ciel.”

Le réalisateur Judd Apatow a déclaré qu’il était “si triste d’apprendre le décès du légendaire Budd Friedman, le propriétaire de The Improv, qui a découvert tous ceux que vous aimez. Un grand homme que nous aimions tous. Il a rendu le monde beaucoup plus heureux!”

Loni Love a admis que Budd était la raison pour laquelle “de nombreuses bandes dessinées que vous voyez aujourd’hui fonctionnent”. Elle a ajouté : “Il a mis de l’argent dans nos poches et nous a fourni un espace pour auditionner et être vus pour notre stand up… merci beaucoup Budd d’avoir cru au pouvoir de la comédie… tu as changé le monde, maintenant repose-toi.”

L’animateur de fin de soirée Jimmy Fallon a écrit: “St. Peter’s comme” Hors des allées, hors des allées, Budd arrive. Repose en paix, Budd Friedman.”

Fallon a rendu hommage à Friedman en 2017 lorsque Friedman a publié un livre détaillant quelques-uns de ses souvenirs préférés à la tête du club le plus en vogue de la ville. “Budd m’a donné mon départ”, a déclaré Fallon à l’époque avant de plaisanter, sa mère était simplement heureuse qu’il soit nourri par le club.

Kevin Nealon a écrit: “Une si triste nouvelle d’apprendre le décès de mon ami Budd Friedman. Si ce n’était pas pour lui et son club, je n’aurais pas de carrière. Toujours reconnaissant. Que Dieu te bénisse Budd.”

Whitney Cummings a rendu hommage à Budd comme “l’un des grands champions de la comédie et des comédiens”. Cummings a ajouté: “Juste un homme monumental et incroyable. Je n’arrêterai jamais de jouer dans les Improv Comedy Clubs.”

“Budd Friedman a toujours été si gentil avec moi. Nous dînions ensemble à Vegas et à Los Angeles”, a tweeté Rich Vos. “Il montait sur scène juste pour me présenter. Je lui ai longuement parlé de comédie. Il m’a donné deux de mes premiers spots télévisés. Il a animé de nombreuses émissions pour sourds que Bob Golub a montées à New York. Qu’il RIP.”

Friedman laisse dans le deuil sa femme Alix, ses enfants Zoe, Dax, Beth et Ross et cinq petits-enfants.